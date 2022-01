Um pretendente para Anitta: Luciano Huck ajuda a cantora a achar um novo crush

Após Anitta comentar em suas redes sociais que queria um novo pretendente, o apresentador do “Domingão com Huck” resolveu acudir.

A cantora Anitta, de 28 anos, pediu para conhecer um novo ‘boy’ em suas redes e Luciano Huck resolveu ajudar: o programa “Domingão com Huck” fará uma seletiva com pretendentes para a estrela do pop brasileiro.

Anitta participará do próximo programa, dia 16, com a promessa de que o apresentador vai arranjar um ‘boy’ para ela. Três candidatos estarão no palco, segundo o Gshow.

“Vamos tentar achar um namorado para a Anitta na televisão, vai ser divertido” diz Luciano.

A cantora foi separada dos três candidatos e colocou até venda nos olhos. Anitta afirmou que topava tudo.

Os seguidores da cantora dizem estar animados para o programa, “Não perco por nada” afirmou um seguidor. Eles refletiram, e disseram que se até a Anitta pediu ajuda ao Luciano, imagine a dificuldade dos fãs.

Se a Anitta precisa de um programa de TV para arrumar um, imagina nós, meras mortais Seguidora