Djonga e Larrisa Luz vão apresentar série da Globoplay sobre movimento negro

A série documental se chamara “Resistência Negra” estará disponível na Globoplay em novembro. Os cinco episódios da trama serão apresentados pela cantora Larissa Luz e pelo rapper Djonga.



O projeto foi idealizado e levado à plataforma de streaming da Globo pelo babalaô Ivanir dos Santos, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).



A série visa narrar a história dos movimentos negros no país, desde as revoltas contra a escravidão no Brasil colônia até a aprovação da lei de cotas raciais.



Há destaque para o Quilombo dos Palmares, comunidade que abrigou alguns dos maiores nomes da luta abolicionista, como Zumbi, Dandara e Ganga Zumba.



A direção geral será de Mayara Aguiar, que foi uma das responsáveis pela novela "Cara e Coragem".

