DJ do programa de Ellen DeGeneres morre aos 40 anos

Stephen ‘tWitch’ Boss foi encontrado morto com um tiro em um hotel

Stephen “tWitch” Boss, DJ, dançarino e produtor-executivo do antigo programa de Ellen DeGeneres, morreu aos 40 anos na terça-feira (13). A informação foi confirmada pela esposa do DJ, Alisson Holker Boss, à revista People.

Fontes disseram ao TMZ que a polícia encontrou Boss morto em um quarto de hotel em Los Angeles com um ferimento de tiro. A esposa do DJ havia procurado a polícia desesperada dizendo que ele saiu de casa sem o carro, o que não era comum.

“Stephen iluminou todos os cômodos em que entrou. Ele valorizava a família, os amigos e a comunidade acima de tudo e liderar com amor e luz era tudo para ele”, disse Alisson ao TMZ. “Tenho certeza de que não passará um dia em que não honraremos sua memória.”

“Estou de coração partido, ‘tWitch’ era puro amor e luz. Ele era minha família e eu o amava de todo o coração. Vou sentir falta dele “, escreveu a apresentadora Ellen DeGeneres, no Instagram após saber da morte do amigo. “Por favor, envie seu amor e apoio para Allison e seus lindos filhos – Weslie, Maddox e Zaia.”

Boss começou a trabalhar como DJ convidado no The Ellen DeGeneres Show em 2014 e foi promovido a coprodutor executivo do talk show em 2020. Ele saiu em defesa da apresentadora após uma onda de acusações de ex-funcionários sobre o clima tóxico no trabalho. Ele disse ao jornal Us Weekly, que não foi alvo de comentários racistas.

“A relação sempre foi muito boa e afetuosa, e vai continuar sendo assim. Obviamente existem algumas coisas a serem abordadas, mas do meu ponto de vista e de muitos outros, é que existe amor [nos bastidores]”.