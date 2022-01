Diretor revela os bastidores de ‘Neymar: O Caos Perfeito’

O documentário sobre o jogador estreou na Netflix nesta terça (25) e já está entre os mais assistidos na plataforma.

David Charles Rodrigues nasceu no Brasil, de pai norte-americano, virou diretor no país e agora mora nos Estados Unidos, de onde dirigiu o documentário sobre Neymar, que estreia na Netflix. Com essa trajetória parecida com a do jogador, ele tem propriedade para tratar o complexo conceito de herói e vilão que o jogador do Paris Saint Germain representa.

Dos Estados Unidos, David Charles falou com Homework e contou detalhes sobre a produção.

Entrevista com David Charles:

Ao ser questionado com qual imagem iniciou e com qual imagem terminou o documentário, David afirmou que entrou no processo sem nenhuma imagem formada de Neymar.

“A primeira vez em que fui filmar com o Neymar, vi o quadro dele como o Batman e o Coringa na mesma pessoa, e logo percebi que aquela imagem falava mais sobre o Neymar do que qualquer outra coisa que eu tinha lido ou visto. Mas, pelo fato de ele ter o quadro em destaque na sala dele, era um indicativo de que ele tinha autoconhecimento desses dois lados do ser dele. Quando terminei as filmagens, duas surpresas se destacaram: a primeira foi a autenticidade do Neymar, ele não mediu palavras em hora nenhuma, nada do que ele fez foi pensado e calculado. Acho que ele estava no momento de vida em que ele finalmente estava pronto para mostrar todas suas dimensões ao mundo. A outra transformação foi de poder testemunhar o amadurecimento final dele; ele já estava no processo; mas a temporada de 2019/2020 foi a revelação ao mundo de que o Menino Ney que todos conheciam se tornou o adulto Ney, isso virou até hashtag e notícia no New York Times”, contou.

O diretor mostrou seu ponto de vista sobre o jogador ser o grande herói do Brasil. Ele afirmou que Neymar é herói para milhões de pessoas, mas que a missão dele é ser a melhor versão dentro de campo e não um herói nacional.

“Sim, ele poderia ser, mas os objetivos dele são outros. O Michael Jordan poderia ter sido nos EUA também, mas essa não era a dele, ele queria jogar bola e ganhar. Acho que com o Neymar é a mesma coisa, ele quer ser o melhor Neymar em campo e ganhar o máximo de títulos possíveis, e poder ser ele mesmo fora de campo. Acho que os sacrifícios de um atleta do porte dele são grandes na vida profissional, e, se colocar na posição de herói fora de campo, acaba não tendo vida nenhuma. É claro que o trabalho dele e da família com o Instituto Neymar é um grande exemplo da diferença que ele pode fazer na vida das pessoas e espero que isso continue se expandindo de outras maneiras, principalmente depois que ele se aposentar”, comentou.

Para David, as atitudes do jogador não atrapalham seu reconhecimento internacional. Ele afirma que Neymar é mais amado e menos polarizante fora do Brasil.

“Ele não é perfeito e tem hora que ele cria a própria controvérsia em torno dele, mas no fundo acho que ele sabe das consequências e não quer abrir mão de ser 100% autêntico. É engraçado, o mundo da mídia e do marketing ama venerar a palavra autenticidade, mas, no momento em que uma pessoa não tem filtro e é 100% ela mesma, ela é exorcizada de uma maneira”.

Curiosidades dos bastidores

O diretor brincou que filmar a passagem de ano de Neymar e dos amigos em Barra Grande daria um filme. Além disso, afirmou que a família do jogador deu acesso total, que se entregaram e se arriscaram verdadeiramente ao projeto. “A confiança deles em mim e na nossa equipe foi sem igual”.

David contou que o dia de Neymar é muito “regimentado”. Ele afirmou que o jogador tem a mesma rotina todos os dias: “Acorda, toma café, malha, treina o dia todo, chega em casa, janta com a família e depois vai jogar vídeo-game ou pôquer com os amigos noite adentro. Os poucos momentos dele saindo de casa e vivendo uma vida glamorosa aposto que representam uns 10% da vida dele”.

Por fim, o diretor afirmou que para responder as perguntas sobre o Neymar pai e como o jogador é quando não está no personagem Neymar, basta assistir a série.