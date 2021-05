Diomedes Chinaski e Rizzi Get Busy lançam a faixa Elegante Freestyle

A música, que conta com produção do selo Dip Muzic, será centro de campanha social para arrecadar fundos para ONG da Cidade Ocidental-GO

O selo Dip Muzic lança, nesta sexta-feira (28/5), a faixa “Elegante Freestyle“. A música reúne a produção musical de Rizzi Get Busy com as rimas afiadas do rapper pernambucano Diomedes Chinaski. O lançamento do single, que já está disponível nas plataformas digitais, vem acompanhado de um videoclipe, que será divulgado no canal da Dip nesta noite.

“Elegante Freestyle” é um drill – gênero musical com influências do trap que vem se difundindo no Brasil – com atitude e elegância que retrata a vida do rapper, relacionando-a com a de um gângster do cinema, o personagem Tony Montana, interpretado por Al Pacino em “Scarface” (1984).

“O instrumental do Rizzi me passou essa ideia de algo maduro, para cima e elegante. A ideia de citar Al Pacino surgiu porque assisti Scarface recentemente com o meu pai e acho ele um ator sensacional. É impressionante como ele consegue atuar bem em personagens tão difíceis e marcantes”, contou Chinaski.

Dessa forma, a música aborda assuntos como relacionamento, viagens, elegância, obras artísticas e concorrência nos negócios. “A partir do momento que eu recitei a primeira linha, veio tudo de uma vez só, é como se a música já estivesse na minha alma antes”, completou o rapper.

Além disso, a faixa é o elemento central de uma campanha de arrecadação da Dip Muzic. 100% dos royalties do selo na canção vão ser doados para a instituição Salve a Si, que há mais de 12 anos atua na recuperação voluntária de homens e mulheres em dependência química. A comunidade terapêutica trata os acolhidos no entorno de Brasília, oferecendo um lar, alimentação e reabilitação.

“Esse lance de doar 100 por cento da música para uma instituição como essa é a parte mais legal de tudo. Além do som e o clipe serem pesados”, ressalta Diomedes.

Como já é uma tônica do selo Dip Muzic, a faixa vai ganhar um videoclipe gravado em Brasília. Além de ser Patrimônio Cultural da Humanidade por sua arquitetura única, Brasília é um celeiro de rappers. Da cidade saíram nomes como Gog, Tribo da Periferia e Hungria.

O lançamento faz parte da proposta do selo Dip Muzic de divulgar um clipe por mês e antecede mais um trabalho que está por vir, o primeiro álbum de Rizzi Get Busy. Batizado de Plasma, o trabalho vai reunir grandes nomes do rap nacional distribuídos em nove faixas com previsão de lançamento para julho deste ano.

Anteriormente, em abril foi lançada a música “OPRES”, com os rappers Sant e os integrantes do grupo PrimeiraMente, Lucas Gali e NP Vocal. Em março, foi liberada a faixa “Flow dos Outros”, de Lucas Gali, e em fevereiro a música “Falcão”, da rapper mineira Clara Lima, sempre com a produção musical de Rizzi Get Busy.

Sobre a Dip Muzic

Criada em 2020, durante a pandemia, pelo empresário artístico brasiliense Rogério Reis e pelo produtor musical paulista Rizzi Get Busy, a Dip Muzic oferece serviço de produção musical atrelado à assessoria executiva. Como o próprio nome já diz, a Dip (mergulhar em tradução livre) busca uma produção imersiva nas músicas, inserindo o artista em tudo que envolve o lançamento, desde a parte executiva até a produção musical. Apesar do pouco tempo no mercado, o selo já produziu nomes consolidados do rap nacional como Clara Lima, Sant e os rappers do grupo PrimeiraMente, Lucas Gali e NP Vocal.

Sobre a Salve a Si

Localizada na Cidade Ocidental (GO), entorno do Distrito Federal, a Salve a Si atua na recuperação de homens e mulheres em dependência química. Criada por Henrique França, a comunidade terapêutica conta com mais de 100 voluntários e já salvou mais de 7.000 vidas com a unidade masculina. Recentemente, o projeto inaugurou a unidade feminina, Casa Maria de Magdala, hoje com 15 acolhidas, 4 delas com seus bebês de colo. É possível contribuir com a ação, via PIX, na chave: 11.208.669/0001-90.