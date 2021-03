Diarra Sylla faz participação em música com Luísa Sonza e Bruno Martini

A cantora franco-senegalesa Diarra Sylla, conhecida mundialmente pelo grupo Now United

A cantora franco-senegalesa Diarra Sylla, conhecida mundialmente pelo grupo Now United, fez uma participação, ao lado de Luísa Sonza na música “Ain´t Worried” de Bruno Martini.

“Ain´t Worried” faz parte de “Original”, novo disco de Bruno Martini que conta com participações de diversos artistas nacionais e internacionais. A música tem sonoridades do Hip Hop e do POP, características de Diarra Sylla e Luísa Sonza.

O videoclipe de “Ain´t Worried” também foi lançado nesta sexta-feira e está disponível no canal oficial do Bruno Martini no Youtube

Recentemente a cantora Diarra Sylla lançou a sua primeira música em carreira solo. “Set Free” já contabiliza milhares de streams nas plataformas digitais, e mais de meio milhão de views em seu clipe oficial.