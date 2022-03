Diagnosticada com câncer, cantora de 26 anos compõe para quem teve a doença

Para o processo de criação, uma frase foi a mais memorável: “Além do desistir, existe o descansar, além do sofrimento busco me alegrar”

Natália Almeida ou Naty, tem 26 anos e passou por momentos difíceis em sua vida. Essas histórias começaram em 2021, quando foi diagnosticada com câncer. Como resultado, seis tumores, oito quimioterapias e cirurgias, já faziam parte de sua rotina. Mas, apesar da situação, escreveu sua primeira música biográfica a partir de seu talento. “A vida pulsa”, nome da canção, foi lançada no dia 11 de março, nas plataformas Spotify, Apple Music, Deezer e youtube.

Para o processo de criação de sua arte, vieram duas frases em sua mente, a mais memorável é a “Além do desistir, existe o descansar, além do sofrimento busco me alegrar”. Porém, pensava que apenas eram frases para melhorar as suas expectativas, depois de alguns meses percebeu que em suas mãos, havia uma música.

Além disso, sua história com a música começou cedo, com apenas três anos aprendeu teclado e aos dez mudou para o piano. “Tem mais de 20 anos que eu toco teclado, escolhi o piano porque a minha tia me obrigava a ficar do lado dela nas aulas em que fazia e eu acabei aprendendo”, comenta Naty.

O significado de sua obra, até então, era uma forma de protesto. Quando fez a sua cirurgia mais grave, na retina direita, obteve o espanto de um sangramento e a preocupação de ficar cega, foi inevitável. Com isso, foi pedir para o seu convênio e obteve a surpresa da rejeição. Dessa maneira, a desanimação caiu sobre terra. Mas, como notícia boa, faltam apenas um mês para receber alta, apesar de, na medicina, só receber status curada com mais de cinco anos de espera.

História

Logo após, os maiores responsáveis pela publicação de sua primeira jornada artística foram os seus amigos, que motivaram ela a postar a sua arte. “Pensei em somente em fazer um QR code e distribuir para o pessoal que estava em tratamento, mas em conversa com eles (amigos) resolvi postar para todos”.

Visto isso, o foco da sua canção deixou de ser somente individual, ela pretende cativar as pessoas que passaram e passam por situações parecidas às dela. Dessa maneira, almeja espalar esperança e conforto para aqueles que necessitam da quimioterapia.

“É curiosa a relação da música com as pessoas”, de acordo com a musicista as canções afetam e tem alto impacto na vida dos indivíduos. Um exemplo na vida dela foi a de sua mãe, quando tinha apenas dez anos, sua mãe foi diagnosticada com esquizofrenia e sua vida mudou. “Minha mãe é especial e a música é muito importante para o tratamento dela. Quando a música toca ela canta, mas quando para ela desliga e entra no mundinho dela” , disserta.

Missão

“A minha vida no trabalho é um remédio para curar pessoas”. O papel de ser musicista para ela, traz a alegria. Com esse fato, o que mais deseja é que possa mudar nem que seja um pouco a vida e levar crença positiva para as pessoas em tratamento. Ademais, Natália Almeida é professora, ensina piano. Nessa ótica, Natalia quer, cada vez mais, germinar a semente da música em seus alunos.