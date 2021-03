Di Propósito lança mais um medley do projeto “Encontrin” com músicas de Jonas Esticado, Molejo, Turma do Pagode, Sorriso Maroto e Exaltasamba

Fazem parte do bloco as faixas: “Investe em Mim / Voltei / Pente e Rala / Na Cama / Cara de Pau”

O Di Propósito segue com os lançamentos do projeto “Encontrin”. Nessa sexta-feira, o grupo disponibiliza o pot-pourri “Investe em Mim / Voltei / Pente e Rala / Na Cama / Cara de Pau”. Esse bloco traz músicas de Jonas Esticado, Molejo, Turma do Pagode, Sorriso Maroto e Exaltasamba, tudo no pagode característico do DP, com bastante swing.

“Mais um lançamento do nosso projeto Encontrin, que tá fazendo um baita sucesso. Esse é um bloco bem animado, mais para frente, repleto de regravações que marcaram muito na história do nosso segmento. Acredito que são músicas que já fizeram parte da curtição, da resenha da galera, dos amigos que se encontravam para se divertir”, conta Kaíque, que complementa: “‘Investe Em Mim’ é a única que não é do nosso segmento, mas é uma música que tá estourada, e a gente colocou justamente para somar nesse bloco. Até porque a gente é adepto da música ser boa, independente do ritmo, e a gente acredita nessa soma musical de outros estilos”.

Este é o quarto bloco de músicas de um total de 8 faixas que serão lançadas. Até o momento, o grupo já disponibilizou: “Cartão Postal / Pra Ser Feliz / Um Dia pra Nós Dois / Razão da Minha Vida”, com a participação de Ferrugem; “É Mágica / Sinais / Para”; e “Chega de Sofrer / Não Foi à Toa / Presentinho / Manda Áudio”, parceria com Pique Novo e Guga Nandes.

O projeto, que traz regravações de sucessos do pagode, sertanejo, rap e funk, foi gravado no Condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, e contou com as participações de: PK, Ferrugem, Pixote, Mc Zaac, Mc Rogerinho, Pique Novo e Guga Nandes.

Conhecido nacionalmente pelo hit “Manda Áudio”, que acumula quase 100 milhões de execuções nas plataformas digitais entre as diferentes versões da música, e que já esteve no Top 50 do Spotify, o DP é formado pelos amigos Kaique (voz), Laycon (voz), Gegê (percussão), Xandy (pandeiro), Pedrinho (tantan), Mateusinho (cavaco) e Acerola (surdo), e nasceu em Guará (DF), em 2009, nas “resenhas de amigos”. Alguns anos depois, o que era motivo de encontros casuais e sempre divertidos, tornou-se um projeto musical, que vem ganhando a cena, com qualidade técnica e vocal que impressiona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que chegou à Sony Music no ano passado, o grupo lançou o DVD “O Que Rolar Rolou”, que conta com 20 faixas que mostram as diferentes influências e referências do DP, reforçando como o grupo consegue misturar diferentes estilos sem sair do samba/pagode. Com alguns destaques no repertório, a faixa “Para Tudo/Loucura do Seu Coração” figurou entre as 100 músicas mais executadas do Spotify e acumula mais de 23,5 milhões de execuções nas plataformas digitais. O álbum ainda tem participações de Vitinho, Menos é Mais, Wilian & Marlon e Suel, além de versões de músicas conhecidas do público de artistas como Ed Motta, Jorge Vercillo, Natiruts, Charlie Brown Jr. e Belo.