DF vence o Miss Brasil Mundo 2021

Candidata do DF, a advogada Caroline Teixeira, de 23 anos, desbancou outras 47 candidatas e sagrou-se campeã do certame; primeira candidata trans da história foi homenageada no palco

O Distrito Federal venceu o Miss Brasil Mundo 2021. A responsável por dar o título à capital do Brasil é a advogada Caroline Teixeira, 23 anos.

Caroline desbancou outras 47 candidatas e venceu o concurso na última quinta-feira (19). Agora, ela se prepara para a etapa internacional, o Miss Mundo, que será realizado em Porto Rico, no fim deste ano.

Das 48 candidatas iniciais, seis foram para a final: as misses Rio Grande do Sul, Alina Furtado, e Espírito Santo, Gabriela Botelho, respectivamente no segundo e terceiro lugares. Além delas, chegaram perto do título as misses Piauí, Larissa Barros, Pernambuco, Guilhermina Montarroyos e Mato Grosso do Sul, Dandara Queiroz.​

“Estou muito feliz com o título e vou dar meu melhor para abraçar as causas sociais do concurso e impactar vidas”, disse Caroline Teixeira, após a final. Ela foi coroada pela mineira Elis Miele, 23, que estava com o reinado vigente há dois anos, sendo um dos mais longevos até o momento.

Confira as imagens da conquista:

Foto: Shodo Yassunaga/ Jornal de Brasília

Homenagem

O concurso registrou ainda uma homenagem significativa. A goiana Rayka Vieira, 26 anos, foi a primeira mulher transexual da história a disputar um concurso de Miss Brasil. Ela foi homenageada no palco devido à coragem e representatividade e levou para casa a faixa simbólica de Miss Personalidade.

O Miss Mundo é um dos principais concursos de beleza do planeta. Nasceu em 1951 e passou a contar com representantes brasileiras em 1958, sendo a pernambucana Sônia Maria Campos a primeira representante do país. A única brasileira a vencer a edição internacional foi a médica carioca Lúcia Petterle, 71, em 1971.

Veja as imagens da coroação: