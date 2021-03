Demi Lovato apresenta o aguardado single “Dancing with the devil”

Anunciada na última quarta-feira (17) em suas redes sociais, a música será a faixa foco de seu novo álbum, “Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over”, com lançamento previsto para o próximo dia 2 de abril

A cantora e compositora norte-americana Demi Lovato acaba de lançar em todas as plataformas digitais o tão esperado single “Dancing With The Devil”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/DLDancingWithTheDevilPR . Anunciada na última quarta-feira (17) em suas redes sociais, a música será a faixa foco de seu novo álbum, “Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over”, com lançamento previsto para o próximo dia 2 de abril.

Na última terça-feira (23), a artista divulgou em seu canal oficial no YouTube a série documental “Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over”, dirigida por Michael D. Ratner, que faz uma profunda e tocante retrospectiva de sua trajetória, incluindo sua luta contra a dependência química, sua depressão e seus processos de crescimento pessoal. Confira: https://www.youtube.com/channel/UCZkURf9tDolFOeuw_4RD7XQ .

“Agora estou fazendo escolhas – para o dia e depois para o futuro – sobre o que quero e o que me fará mais feliz”, diz Demi.

Dividido em quatro partes, o novo projeto terá seu último episódio apresentado no dia 6 de abril. Segundo a própria cantora, seu próximo álbum é uma trilha não-oficial do seu documentário homônimo.

O último disco da norte-americana foi “Tell Me You Love Me”, lançado em setembro de 2017, que trouxe em seu repertório o hit “Sorry Not Sorry”. A canção, que tem hoje mais de 195 milhões de streams, arrebatou Certificados de Ouro e Platina em diversos países. Apesar de não ter lançado álbum novo desde 2017, Demi apresentou diversos singles ao longo destes quatro anos, como “I Love Me”, com Travis Barker; “OK Not To Be OK”, com Marshmello; e o mais recente “What Other People Say”, em parceria com Sam Fischer, divulgada no início de fevereiro, e que fará parte do disco “Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over”.

Os fãs da cantora de 28 anos já estão na contagem regressiva para a chegada de seu sétimo álbum. Produzido por Demi e seu empresário, Scooter Braun, “Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over” terá 19 faixas e três canções extras, além de colaborações com Ariana Grande, Noah Cyrus, Saweetie, entre outros. Sobre o repertório do novo disco, Demi é categórica: “Se você seguir a tracklist na ordem, vai realmente ver como a minha vida tem se desenrolado desde o ano passado”, revela.

O disco, que promete trazer um olhar mais íntimo sobre sua trajetória, chega nas principais lojas, em versão física, no dia 15 de maio, com uma edição limitada de três capas especiais. Saiba mais: https://www.umusicstore.com/demi-lovato-the-art-of-starting-over .

Demi Lovato é um dos maiores nomes da indústria fonográfica, combinando mais de 209 milhões de fãs, admiradores e seguidores nas redes sociais. Dona de megahits como “Cool For The Summer”, “Heart Attack”, “Neon Lights” e “Really Don’t Care”, a cantora e atriz tem uma trajetória de sucesso, com fãs mundo afora e importantes prêmios em sua bagagem musical.

Sobre seus planos futuros, Demi revela que prefere focar no presente: “Eu penso menos no futuro e na música e mais em viver minha verdade. Se todas as decisões que eu fiz fossem baseadas no meu futuro, eu estaria me atropelando o tempo todo. Eu não estaria vivendo no momento presente”, finaliza.

Confira a tracklist completa de “Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over”:

Prelude

Anyone

Dancing with the Devil

ICU (Madison’s Lullabye)

The Art Of Starting Over:

Intro

The Art of Starting Over

Lonely People

The Way You Don’t Look At Me

Melon Cake

Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)

What Other People Say (feat. Sam Fischer)

Carefully

The Kind of Lover | Am

Easy (feat. Noah Cyrus)

Fifteen Minutes

My GFs Are My BF (feat. Saweetie)

California Sober

Mad World

Butterfly

Good Place