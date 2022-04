Débora Nascimento espiona prostituta em nova série; veja novidades da Netflix

Netflix ainda não divulga as datas de cada projeto, mas todos eles devem aparecer no streaming até o ano que vem. Alguns estão em fase de filmagens e outros no início delas

Os anos de 2022 e 2023 serão de muitas novidades nacionais na Netflix. Em evento na manhã desta quarta-feira (13), a plataforma apresentou detalhes de projetos brasileiros que chegarão em breve à plataforma. Tem série que mostra Débora Nascimento espionando uma prostituta de luxo, outra em que Bruna Marquezine precisa investigar o assassinato da mãe e um documentário sobre os Racionais MC’s.

Confira abaixo mais detalhes de cada produção. A Netflix ainda não divulga as datas de cada projeto, mas todos eles devem aparecer no streaming até o ano que vem. Alguns estão em fase de filmagens e outros no início delas.

“BOM DIA, VERÔNICA 2”

Com Tainá Müller, Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho e Camila Márdila, a segunda temporada de “Bom Dia, Verônica” está chegando ao streaming. A nova leva de episódios mostra a intriga da corrupção construída na primeira temporada e se aprofunda na investigação de Verônica (Tainá).

Oficialmente morta, Verônica fará o que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família. Durante sua investigação, ela descobre uma ligação sombria entre um orfanato e um missionário perigoso em busca de poder absoluto.

“IRMANDADE 2”

O ator Seu Jorge estrela a segunda temporada de “Irmandade”. Nela, Darlene (Hermila Guedes) começa foragida da polícia após o acontecimento do final da primeira leva de episódios. Já Cristina (Naruna Costa) já não sabe mais o que é certo.

Com isso, ela acaba se aliando a Ivan (Lee Taylor). “Vai ter adrenalina, cenas de perseguição. Duas mulheres duelando nesse lugar. O público pode esperar ação, enigmas, mais romance e intrigas, mas sem perder a humanidade”, avalia Naruna.

“CARGA MÁXIMA”

O filme “Carga Máxima” tem no enredo muito drama, ação, mas uma pitada de comédia. A narrativa mostra as corridas de caminhão do piloto Roger, vivido pelo ator Thiago Martins. Porém, por alguns motivos, ele acaba deixando de lado a vida de competições e entra de cabeça no mundo do roubo de carga.

O chefe de um universo sombrio é o personagem de Milhem Cortaz, que acaba lidando de perto com o piloto em nova função. Paralelo a isso há a personagem de Sheron Menezzes, uma piloto que, ao contrário de Roger, ganha tudo o que disputa e acirra a rivalidade contra o colega.

“MALDIVAS”

Uma das séries mais aguardadas, “Maldivas” se passa dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No enredo, mulheres que vivem uma vida incrível na frente dos outros, mas na privacidade escondem segredos.

“Acontece um crime nesse condomínio e todas elas viram suspeitas. A filha da vítima, Liz, de Bruna Marquezine, vai investigar a morte da mãe. Dessa forma, ela vai se infiltrar no núcleo dessas mulheres para ver quem é a assassina”, afirma a atriz e roteirista Natália Klein. A série conta com Manu Gavassi, Carol Castro, Vanessa Gerbelli e Sheron Menezzes no elenco.

“O CANGACEIRO DO FUTURO”

Dirigido por Halder Gomes, a série de comédia mostra a história de vida de Virguley (Edmilson Filho), um nordestino que tenta a vida em São Paulo, mas não tem sucesso. Em determinado momento, após um evento, ele volta ao ano de 1927. Por se parecer muito com Lampião, começa a se passar por ele e entra em confusões.

“Se transformar em Lampião é perigoso e o que vemos é confusão e comédia sobrando. Trama acontece na cidade fictícia de Caringueiras, a Holywood do Ceará, gravada num distrito de Quixadá (CE). Não vai faltar sotaque ‘nordestenês’, alerta Gomes.

“OLHAR INDISCRETO”

Com as atrizes Débora Nascimento e Emanuelle Araújo no elenco, a série gira em torno da vida de Miranda (Débora), uma hacker e voyeur incapaz de se controlar. Em sua rotina diária, costuma espionar a vida de Cléo (Emanuelle), prostituta de luxo do prédio à frente.

E quando ambas se conhecem, a vida de Miranda vida de ponta cabeça ao conhecer um homem de seus sonhos num thriller psicológico todo estrelado e produzido por mulheres.

“SÓ SE FOR POR AMOR”

A série nacional tem no elenco nomes como Lucy Alves, Filipe Bragança, Laila Garin e a cantora Agnes Nunes em sua estreia como atriz. A música sertaneja é o pano de fundo da narrativa que se passa em Goiás.

Na história, Deusa (Lucy) e Tadeu (Filipe) são um casal apaixonado que decide criar a banda Só se for por amor. Só que ela recebe uma proposta para seguir sozinha na música, e dessa forma a relação sofre abalos. Na busca pela nova vocalista, surge Eva (Agnes), o que gera alguns desconfortos.

“A gente tem muitas releituras de clássicos do sertanejo que ficaram incríveis, parece até que acabaram de seres feitas”, comenta Agnes.

“DEPOIS DO UNIVERSO”

O filme deverá ser um dos mais românticos da plataforma após a sua estreia. A história mostra o casal Nina (Giulia Be) e Gabriel (Henry Zaga) e um amor quase que proibido dentro de um hospital.

A personagem de Giulia, uma pianista clássica, descobre que tem lúpus e precisa lidar com as adversidades dessa doença. Logo ela fica sabendo que precisará fazer hemodiálise e é nesse momento que conhece o doutor Gabriel.

“As grandes mensagens são o amor e a esperança. Esse filme mudou minha vida e meu universo, virou tudo de cabeça para baixo e ao mesmo tempo fez muita coisa fazer sentido”, define Giulia que conta que percorreu hospitais para presenciar o drama de quem sofre.

“Eles mudarão a vida um do outro quase que sem volta, pois ali será uma história de amor especial”, emenda Zaga.

“RICOS DE AMOR 2”

A atriz Giovanna Lancellotti foi a responsável por contar à imprensa sobre a chegada do filme “Ricos de Amor 2”. Segundo ela, muitas pessoas pediam por isso em suas redes sociais.

Ela dá um spoiler sobre o que o público poderá ver na continuidade do longa. “Agora a Paula [personagem dela] trabalha como médica voluntaria no norte do Brasil, e Teto (Danilo Mesquita) vai tentar reconquistá-la. Para isso terá de abdicar de seus hábitos de playboy. Ela já provou que grana não é tudo. Teto vai ter de se esforçar, se empenhar e mudar de vida para a relação dar certo”, conta.

“CIDADE INVISÍVEL 2”

A série “Cidade Invisível” que aborda o folclore brasileiro ganhará uma nova leva de episódios, mas a data ainda não foi divulgada, já que ainda está sendo gravada. O elenco da segunda temporada conta com Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Leticia Spiller, Simone Spoladore, dentre outros.

A sinopse gira em torno Eric (Pigossi) que aparece em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida.

“CASAMENTO A DISTÂNCIA”

O filme tem como protagonista a atriz Dandara Mariana que no longa interpreta a executiva Eva. Apaixonada pelo namorado, resolve se casar com ele. Porém, o avoado Alex, vivido por Dan Ferreira, no dia do casamento se mete em confusões e não consegue chegar à cerimônia. A partir disso se desenrola toda a trama.

DOCUMENTÁRIO SOBRE OS RACIONAIS MC’s

Dos projetos mais aguardados está o documentário que contará a história de mais de 30 anos dos Racionais MC’s. Segundo a diretora, Juliana Vicente, a ideia surgiu depois de ela ver que não havia muito material sobre o grupo nos meios de comunicação, já que nunca gostaram de dar entrevistas.

“A primeira entrevista que fiz com eles demorou horas e ali eu percebi que precisava ser um documentário. Eles esqueciam que tinha câmeras, parecia que estavam em terapia. Espero que as pessoas sejam tocadas e transformadas por eles”, define.

No projeto, não há outras pessoas falando sobre o grupo. “Uma das coisas que fiz questão é deixar que eles mesmos, em vida, contem sua própria história”, completa a diretora.

“CHEGUEI!”

A produção tem como principal estrela o comediante Rodrigo Sant’Anna. Trata-se de um show de comédia em que ele faz stand-up e se caracteriza como alguns personagens, dentre eles a Mãe da Pandemia e o Tomatinho Cereja.