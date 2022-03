Debilitado, Phil Collins emociona fãs em último show da carreira

No encerramento da turnê ‘The Last Domino?’, o cantor se despediu dos palcos no último final de semana, em Londres

Com problemas de saúde, o cantor Phil Collins, de 71 anos, subiu aos palcos com Genesis e se despediu dos fãs em seu último show da carreira, realizado no sábado, 26, em Londres. O artista se juntou ao tecladista Tony Banks e ao guitarrista Mike Rutherford para o encerramento da turnê ‘The Last Domino?’. O evento contou com a presença de Peter Gabriel, ex-vocalista do grupo. “Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir”, disse Phil, que ainda brincou que agora terá que arrumar um emprego sério. Foto/Reprodução Lily Collins usou suas redes sociais para prestar uma homenagem ao pai. “Hoje marca o fim de uma era. Ter testemunhado este último show foi realmente a memória de uma vida e um evento que levarei para sempre no meu coração”, escreveu em seu Instagram. O cantor precisou passar por diversas cirurgias na coluna e os danos nos nervos fizeram com que ele tivesse que parar de tocar bateria. Debilitado, ele teve que fazer a apresentação sentado.