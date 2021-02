De volta em casa Di Propósito tem show marcado dia 14 no Complexo fora do Eixo

PUBLICIDADE

A tão aguardada retomada de shows na capital promete agitar os brasilienses. o Grupo Di Propósito está de volta, depois de uma turnê bem movimentada. Produções, participações em DVD e colaborações com outros artistas foram as atividades marcantes dessa turnê

De volta a capital, o grupo fará o primeiro show no Complexo Fora do Eixo no próximo dia 14 de fevereiro.

Recém lançada, a ultima música que o grupo fez participação com a cantora Ludmila “Te amar demais” já bateu mais de 500 mil visualizações no Youtube da artista e já invadiu as plataformas digitais de streaming de música.