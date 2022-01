Dayane Mello irá retornar ao Big Brother da Itália para participação especial

Após sua participação polêmica em ‘A Fazenda’, a modelo retornará ao programa na Itália para fazer uma surpresa a uma amiga.

Em 2021, Dayane Mello participou do “Grande Fratello VIP”, o Big Brother da Itália, e ficou em quarto lugar. No segundo semestre do ano, a modelo enfrentou o reality ‘A Fazenda’ e gerou muito entretenimento. O maior deles, sem dúvidas, foi após uma discussão com o atual campeão, Rico Melquiades, onde rasgou a jaqueta do peão.

Logo depois de sua participação no programa transmitido pela TV Record, Dayane retornou para casa, na Itália. Recentemente, a modelo foi convidada para fazer uma presença vip no “Grande Fratello VIP”, para surpreender uma amiga de longa data, Soleil Sorge, que está confinada.

Dayane Mello se diz honrada pelo convite, “Sou muito grata pelo programa e por todas as oportunidades que ele me proporcionou. Guardo as recordações com muito carinho e me sinto honrada de poder retornar com um nome marcante na história do Grande Fratello. Será uma volta emocionante”, disse ela.

O reencontro acontecerá hoje, 7 de janeiro, e a modelo afirmou está empolgada para abraçar a amiga que incentivou a ida ao Brasil para tentar novas oportunidades em um reality show.