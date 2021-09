Equipe de Dayane Mello diz que medidas judiciais estão sendo tomadas

A nota começa comentando a expulsão do funkeiro e chama a edição da atração deste sábado (25) de “triste e absurda”

SÃO PAULO, SP

A equipe da modelo Dayane Mello, 32, divulgou nota, no início da tarde desta segunda (27), afirmando que “todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas para que a participante de A Fazenda 13 “tenha todo amparo legal reservado às mulheres que sofrem violência sexual”.



No sábado (25), a Record expulsou o cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, do reality após espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar Dayane na madrugada do mesmo dia, após a segunda festa do programa. Na ocasião, a emissora informou que a modelo passou por atendimento psicológico. A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar o ocorrido.



No domingo, a equipe da modelo já tinha publicado uma nota de repúdio direcionada à RecordTV e à produção de A Fazenda 13. Eles argumentam no comunicado que a forma como foram contados os fatos que culminaram com a saída de Nego do Borel do reality foi banalizada e que “colocaram a vítima como vilã.”



A nota começa comentando a expulsão do funkeiro e chama a edição da atração deste sábado (25) de “triste e absurda”. “Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato. Mostrando uma narrativa dos fatos, na qual colocam a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizarem todo o ocorrido”, inicia.



O comunicado ressalta que a edição do programa ignorou que a modelo já trocou selinhos e carícias com Aline Mineiro e que o estado de embriaguez no qual Dayane se encontrava foi ignorado. A nota ressalta que ela precisou da ajuda de quatro pessoas para conseguir se vestir.



“Esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Dayane disse para parar, que não podia e não queria. Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo ficar rígido o suficiente para praticar atos sexuais”, salienta o anúncio, que finaliza criticando a exposição da conversa na qual ela fala sobre o ocorrido com a produção da atração.



“São tantas lacunas que não foram preenchidas e distorções exibidas pela edição do programa, que apenas uma nota não seria o suficiente para expor”, diz a equipe ao final do anúncio.



Entenda



Também no domingo (26), Nego do Borel fez a primeira declaração pública após a expulsão. Ele tranquilizou os fãs e disse que está bem e sendo cuidado pela mãe, Roseli Viana Gomes, na casa dela, no Rio de Janeiro. “Meus fãs, eu cheguei em casa e estou muito feliz”, afirmou. “Vamos! Cheguei na coroa”, afirmou ele.



Roseli, por sua vez, defendeu o filho. “Não teve abuso”, afirmou. “Por favor, não façam isso com as pessoas. A emissora está mostrando tudo para a gente. Tiraram o Maycon apenas porque a emissora foi ameaçada de perder patrocinadores.”



Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Dayane aparece visivelmente alcoolizada, com Nego do Borel em cima dela. Em alguns momentos, ela tenta afastar o cantor e pede: “Para com isso Nego, para com essa boca!”. Durante a exibição ao vivo do programa, a apresentadora Adriane Galisteu explicou que a inconsistência no depoimento da modelo foi o que motivou a decisão da emissora de expulsar Nego do Borel do reality. “Alguns pontos foram cruciais”, disse.



“Existe uma regra no jogo que diz que qualquer atitude que possa colocar em risco um participante pode levar à expulsão”, explicou. “Por uma decisão jurídica do programa, ele está fora.” O entendimento da produção e da direção da Record foi de que Nego violou essa regra agindo de maneira não condizente com o jogo. Um tanto emocionada, Galisteu sentenciou: “Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado: Quando uma mulher diz não, é não! Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não. Difícil, né?”