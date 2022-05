Day Limns apresenta mistura de tudo que pode ser em “7 Vidas”

Canção chega a todos aplicativos de música na quinta-feira, 19 de maio, com clipe no Youtube

Se tem uma pessoa que não se permite viver em torno de rótulos e dentro de caixas, esta pessoa é Day Limns. A cantora, que recentemente lançou seu primeiro álbum com grandes influências do rock e trap, agora, traz de volta a sonoridade mais POP, unindo todas suas referências no novo single “7 Vidas”. A canção chega a todos os aplicativos de música nesta quinta-feira, 19 de maio, com clipe no Youtube.

Composta pela própria artista e produzida por Los Brasileiros, o single é uma verdadeira união de todas as Days que já foram apresentadas. Na sonoridade, a artista traz um pouco de tudo que já fez ao longo da carreira. A canção traz um pouquinho de melodia de R&B, um pouco de rap em um arranjo de trap misturado com punk rock / pop punk, tudo isso em uma estrutura de música POP chiclete. Já a letra fala de um amor que está sempre com a cantora em todas essas suas vidas, o mesmo amor que ela revelou na canção “Clichê”, em 2018.

“7 Vidas, pra mim, significa todas as minhas várias vivências que me tornam quem eu sou. Os ciclos que se encerram pra começar outro. E eu uso a simbologia do mar no som porque ao meu ver significa a minha própria imensidão e profundidade. Na música eu tentei fugir de quem eu sou e acabei me afogando em mim mesma, representada no trecho ‘tentei algum atalho mas morri no mar’, como se não tivesse outra escolha além do autoconhecimento. Além disso, enxergo o mar também como as minhas mil e uma possibilidades por se tratar de um elemento infinito. O 7 também é um número forte que significa o Universo em transformação, espiritualidade e perfeição. Gosto de me atentar nessas coisas”, explica Day.

A cantora também assina a direção criativa do clipe ao lado dos diretores Jesus Mendes e Pedro Fiorillo, os mesmos de “Finais Mentem”. “No vídeo, eu sou uma faroleira que traz sempre um cigarrinho consigo e que, ao pescar, cai com o peso das coisas que o mar traz. A partir daí, coisas começam a acontecer. Não vou dar mais spoiler que isso, tem que assistir!”, atiça a artista.

Um dos principais nomes atuais do POP Underground, DAY conta com milhares de seguidores nas redes sociais, mais de 95 milhões de visualizações no Youtube e 80 milhões de streams.