Danilo Gentili renova contrato com o SBT e vai completar 10 anos de The Noite

Com isso, o humorista vai completar dez anos no comando do talk-show The Noite, exibido nos fins de noite da emissora de Silvio Santos, no próximo mês de março

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O apresentador Danilo Gentili renovou o seu contrato com o SBT. Com isso, o humorista vai completar dez anos no comando do talk-show The Noite, exibido nos fins de noite da emissora de Silvio Santos, no próximo mês de março. Procurado pela reportagem, o SBT confirma o novo vínculo do líder da atração noturna. A reportagem obteve a informação que ele foi assinado pouco antes do fim de 2023. O acordo é de dois anos, válido até o fim de 2025, segundo apuração da reportagem. Oficialmente, a emissora preferiu não revelar oficialmente a duração do novo acordo com o apresentador. Se cumprir o vínculo até o fim, Danilo Gentili completará 14 anos como apresentador de atrações de entrevista. Entre 2011 e 2013, ele comandou o Agora é Tarde, nos fins de noite da Band. Em 2014, Danilo Gentili mudou-se com a equipe do Agora É Tarde para o SBT, onde passou a apresentar o The Noite, exibido de segunda a sexta-feira, por volta da 1h. Mesmo com a atual fase de audiência da emissora de Silvio Santos, que não é positiva, o programa segue estável nos números e marca entre 3 e 4 pontos na Grande São Paulo. Não raramente, a atração chega a vencer a Globo por alguns momentos, algo raro para a emissora nos tempos atuais. Cada ponto de audiência equivale a 191 mil indivíduos.