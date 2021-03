Danielle Winits e Christine Fernandes vivem Marilyn Monroe e Maria Callas

Com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, a comédia biográfica transporta a plateia para o ano de 1962 ao contar a história das duas divas, que sempre estiveram à frente do seu tempo

Prepare-se para conhecer Marilyn Monroe e Maria Callas de um jeito diferente. As atrizes Danielle Winits e Christine Fernandes encarnam a atriz e a cantora lírica na peça Parabéns Senhor Presidente, com temporada on-line e gratuita pela Sympla (www.sympla.com.br) dias 19, 20 e 21 de março, 20 horas. Dias 25 e 26, quinta e sexta-feiras, às 20 horas e no domingo, 28 de março, com sessões às 18 e 21h30 horas. A temporada tem patrocínio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e

Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc.

Com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, a comédia biográfica transporta a plateia para o ano de 1962 ao contar a história das duas divas, que sempre estiveram à frente do seu tempo. A comédia biográfica faz um recorte do episódio histórico: a festa de 45 anos de John F. Kennedy, realizada em 19 de maio de 1962 em Nova York — 10 dias antes da data exata do aniversário do ex-presidente dos Estados Unidos. Em cena, graças ao duelo verbal entre as duas, as atrizes abordam temas relevantes sobre o universo feminino como o amor, a realização pessoal versus a profissional e o papel da mulher em uma época ainda controlada por homens. Tudo muito identificável com os dias de hoje.

“No palco, a história de dois dos maiores mitos da feminilidade do século XX: Marilyn Monroe, a mais absoluta encarnação da carência afetiva, e Maria Callas, uma voz de diamante em forma de mulher. Apesar das diferenças entre elas, perceptíveis de imediato, a mesma prisão sombria as aproxima, a dificuldade de se afirmar com autonomia em um mundo machista e a impossibilidade de encarar a vida sem afeto.” Afirma Fernando Duarte.

Marilyn marcou a noite ao usar um vestido colado ao corpo e coberto de cristais brilhantes e cantar, com voz sussurrada, a famosa canção Parabéns a Você, com tamanha sensualidade. Já Callas foi protagonista da apresentação mais aplaudida da noite, ao interpretar, com sua voz de maior estrela da ópera de todos os tempos, Habanera, de Carmen.

“São duas pessoas fascinantes, que, por motivos diferentes, tiveram grande projeção e fins trágicos. A grande questão é como duas pessoas de universos tão distintos se relacionariam e o olhar diferente que tinham sobre uma série de situações. Callas era extremamente técnica e rigorosa, enquanto Marilyn era intuitiva e até um pouco irresponsável, graças a sua instabilidade emocional. Ao mesmo tempo, Callas, antes de Onassis, foi casada com um homem muito mais velho e não teve vida sexual até os 32 anos. Já Marilyn casou sempre por paixão e traiu todos os maridos, não ficando um dia sequer ao lado deles sem estar feliz.” Conclui Rita Elmôr.

Ficha técnica

Texto – Fernando Duarte e Rita Elmôr. Direção – Fernando Philbert. Elenco – Danielle Winits e Christine Fernandes. Cenário e figurinos – Fernando Duarte. Iluminação – Vilmar Olos. Trilha sonora – Bob Reis. Projeções – Aníbal Diniz. Visagismo – Everton Soares. Caracterização – Rosivania Santos. Fotos – Pino Gomes. Cenotécnico – André Salles e equipe. Operador de som – Bob Nascimento. Operador de luz – Luiz Martins. Diretor de cena – Ricardo Silva. Operação de vídeos – Aníbal Diniz. Costureiras – Sônia Rodrigues e Lucí Pop. Bordadeiras – Rosa Souza e Elaine Thiengo. Designer Gráfico – Thiago Ristow. Produtores associados – Danielle Winits e Christine Fernandes. Coordenação de produção – Fernando Duarte. Direção de produção – Fabrício Chianello. Produção – Vissi Darte Produções. Realização – Smille Produções Artísticas.

Serviço – Parabéns Senhor Presidente

Estreia: Dia 19 de março 20 horas.

Sessões disponíveis nos dias 20, 21, 25 e 26, às 20 horas. No domingo, dia 28 de março, as sessões acontecem às 18 e 21h30 horas. GRATUITO. www.sympla.com.br. Classificação: 12 anos – Duração: 60 min. Gênero: Comédia biográfica.