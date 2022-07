Cultura lança segunda etapa do FAC de 2022

Foi disponibilizado R$ 31,3 milhões em apoio financeiro à projetos culturais do DF; As inscrições vão do dia 28 de julho até 16 de agosto

O Brasília Multicultural II, segundo bloco do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2022, foi lançado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) nesta quinta-feira (28), disponibilizando R$ 31,3 milhões em apoio financeiro à projetos culturais do Distrito Federal.

Somado à primeira etapa, publicada no primeiro semestre, o fomento disponibiliza R$ 63,3 milhões para as diversas manifestações culturais locais, promovendo a descentralização da execução das ações e a democratização do acesso aos recursos.

Edital completo.

Os projetos culturais, com toda a documentação obrigatória prevista no edital, deverão ser enviados para inscrição até às 18h do dia 16 de agosto, por meio do sistema eletrônico disponibilizado no site da Secec e no site do FAC. Cada agente cultural poderá apresentar apenas um projeto neste edital, para ser executado em, no máximo, dois anos. Todos os projetos serão avaliados em análise técnica e de mérito cultural.

Só serão aceitas inscrições de pessoas físicas ou jurídicas com registro válido no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal (CEAC) no momento da inscrição. Os proponentes interessados em realizar inscrição, renovação ou cumprimento de diligência no referido cadastro terão de apresentar a solicitação até, no máximo, 8 de agosto pelo Protocolo da Secec, presencialmente ou por meio do e-mail [email protected].

Descentralização e democatização

Ao todo, o edital contemplará 208 projetos, divididos em duas categorias: Cultura em Todo Canto e Cultura de Todo Jeito. Na primeira, serão 138 vagas para projetos nos mais diversos formatos e atividades, que sejam realizados nos diferentes territórios das Regiões Administrativas do Distrito Federal, ampliando o alcance do fomento para ações culturais de fora do Plano Piloto. Ao todo, são oito macrorregiões atendidas pelo edital, que reserva R$ 18,4 milhões com esse enfoque na descentralização dos projetos.

Já na segunda categoria, serão 70 vagas para o fomento de projetos em 22 diferentes linguagens, englobando desde publicações, ações de formação e qualificação, eventos e manutenção de grupos artísticos, entre outros. No Cultura de Todo Jeito, destaca-se ainda a oportunidade de apresentação de projeto educativo para diversos equipamentos culturais do DF, como o Museu Vivo da Memória Candanga, o Museu do Catetinho e o Memorial dos Povos Indígenas, como já vinha acontecendo com o Museu Nacional.

Também foram garantidos recursos para o apoio à circulação externa de projetos, possibilitando que a arte produzida em Brasília seja levada a outras unidades federativas e até para fora do país. Outro ponto de destaque da categoria é o apoio às atividades carnavalescas, garantindo a manutenção de escolas de samba com atuação comprovada no carnaval do DF.

O edital reserva 24% do total de vagas para pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos. Além disso, um dos requisitos para a aprovação dos projetos é a acessibilidade, incluindo estruturas físicas e logísticas acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiências auditivas, visuais, motoras ou intelectuais.

O acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo e seu respectivo resultado é de responsabilidade dos proponentes e poderá ser feito por meio das publicações no Diário Oficial do Distrito Federal, nos sites do FAC, da Secec e da Agência Brasília. Demais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected]

Edital FAC Brasília Multicultural II

Inscrições: 28 de julho até às 18h de 16 de agosto

Regularização do CEAC: até 8 de agosto

Valor total: R$ 31,3 milhões

Dúvidas: [email protected]

Edital e Anexos