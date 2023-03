Com competição gastronômica e desfile de moda tecnológico, Campus Party Brasília apresenta novidades para a edição deste ano

A temática games será um dos destaques da CPBSB5 que contará com

Arena Gamer e palestra do jogador e influenciador, Nobru

A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, games, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo, acaba de anunciar as primeiras atrações da 5ª edição da Campus Party Brasília. Entre as novidades, apresentadas no evento realizado no Sesi Lab, estão a competição Printer Chef e a Campus Party Fashion Tech. Além disso, foram anunciados os primeiros palestrantes, programas e conteúdos que irão trazer toda a dinâmica do evento que acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, entre os dias 5 e 9 de abril.



Para o Sesi Lab, parcerias como essa são muito estratégias. A Campus Party é uma referência em promoção de empreendedorismo de base tecnológica. Como um dos nossos principais objetivos é incentivar o interesse pela ciência, esse diálogo cria pontes entre jovens inovadores e os nossos programas maker e de pesquisa. Com o início dessa parceria promissora, esperamos fomentar a criação de produtos e soluções de alto valor agregado, alinhados às atividades do museu, gerando impactos positivos, do ponto de vista econômico e social”, avalia Cândida Oliveira, gerente de Desenvolvimento Institucional do SESI Lab.



Uma das principais novidades desta edição será a competição “Printer Chef”, um campeonato de gastronômico que contará com carne produzida em impressora 3D. A dinâmica contará com workshop sobre a impressão da proteína no equipamento para na sequência os competidores produzirem seus pratos. No total, serão 16 competidores, oriundos de universidades, divididos em duas seletivas. Vencedores das semifinais disputarão a grande decisão no dia 8 de abril. Os pratos serão avaliados por chefs e influenciadores locais, que irão compor o júri. A equipe campeã receberá ingresso, com camping, para edição da CPBR15, além de passagem inclusa e vaga garantida para final da competição em São Paulo.



“Com um número crescente de pessoas adotando práticas alimentares veganas, flexitarianas e vegetarianas, a impressão de carne 3D é uma alternativa para o futuro e uma alimentação mais saudável. Procuramos trazer para o evento o que está na vanguarda da tecnologia em diversos segmentos e a impressão de carne 3D pode revolucionar a alimentação de todos”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.



Outra novidade para esse ano é a Campus Party Fashion Tech, um desfile de moda de roupas tecnológicas. A atração, que ocorrerá na área Open e gratuita da Campus, fechará um hackathon que contará com a participação de alunos de universidades de moda. O objetivo do desafio será a produção de peças para um desfile de moda high tech. Além disso, serão realizados workshops com grandes nomes da moda sobre o tema.



A CPBSB5 terá a temática games como destaque nesta edição. A área Open será palco de uma grande Arena Gamer que receberá os já tradicionais campeonatos de battle Royale, como CSGO, League of Legends, Valorant e Free Fire. Além disso, a Campus Party Brasília contará com a parceria da equipe brasileira de esportes eletrônicos, Los Grandes. Influenciadores do time, como Khtex, Luna, LP e Vanquilha estarão presentes participando de workshops e palestras sobre o universo de eSports.



Ainda na Open Campus, a organização do evento espera receber mais de 70 mil pessoas, nos cinco dias de evento. O espaço contará com novidades na Arena Drone, como a apresentação do primeiro time de mulheres pilotas de Drone no Brasil; a montagem de drones a partir de lixo eletrônico; corrida de Drones no Metaverso, que dará a possibilidade do público disputar uma competição em uma arena de drones virtual; e o Drone Lab Jobs, que será um espaço destinado para à preparação e fomento público interessado em começar a trabalhar com drones no Brasil. Além disso, estão sendo programadas novidades no espaço de simuladores e em outras atrações da área gratuita do evento.