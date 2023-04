Contratação de show de Juliana Bonde para festa do padroeiro gera polêmica em cidade da Bahia

A Paróquia local considera que Juliana Bonde “expõe demasiadamente, de forma vulgar, a questão sexual”

Juliana Bonde, vocalista da banda Bonde do Forró, foi protagonista de uma polêmica na cidade de Pindaí (cidade cerca de 680 quilômetros de Salvador), na Bahia. Nesta semana, a prefeitura anunciou um show do grupo de forró na cidade no dia 24 de junho, dentro da comemoração da festa do padroeiro. O anúncio gerou indignação na população e em uma igreja local.

Logo após a divulgação, a Paróquia São João Batista – a principal da cidade – publicou um moção de repúdio sobre o fato. Conforme apresentado no BH1, telejornal da Globo local, a Paróquia considera que Juliana Bonde “expõe demasiadamente, de forma vulgar, a questão sexual” e “tem em suas composições letras que ferem os princípios cristãos”.

Na última quarta-feira (19), a prefeitura publicou uma nota de esclarecimento dizendo que houve um “julgamento precipitado” por parte da Paróquia. Diante da repercussão negativa, a apresentação foi alterada para o dia 22 de junho, dois dias antes da festividade oficial. Além disso, abriu espaço para que a igreja indicasse um cantor católico para o evento, pedido que não teve retorno, e informou que a programação será apenas religiosa na data.

No ano passado, Juliana Bonde gerou polêmica nas redes sociais ao fazer a versão da música “Periquita”, que tem conotação sexual, incluindo o nome do Padre Fábio de Melo.