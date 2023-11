Confira os brasileiros premiados no Grammy Latino 2023

Cerimônia teve shows de IZA e Thiaguinho; Anitta, Criolo, Rachel Reis, Simone e Tiago Iorc estiveram entre os apresentadores da noite

A Academia Latina da Gravação ™ realizou 24ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®, nesta quinta-feira (16 de novembro de 2023), no Centro de Exposições e Conferências (FIBES), em Sevilha (Andaluzia), Espanha. O evento contou com a maior delegação brasileira entre todas as edições, incluindo artistas e representantes da indústria.

Dentre os brasileiros premiados na Noite Mais Importante da Música Latina™ estão: Xênia França na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” com o álbum “Em Nome da Estrela”; Tiago Iorc & Duda Rodrigues na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa com a faixa “Tudo O Que A Fé Pode Tocar”, Planet Hemp na categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa” com o álbum “Jardineiros”.

Completam a lista de brasileiros premiados Martinho da Vila na categoria “Melhor Álbum Samba/Pagode” com o álbum “Negra Ópera”; João Donato na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com o álbum “Serotonina”; Marília Mendonça na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o álbum “Decretos Reais”; Gaby Amarantos na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” com o álbum “TecnoShow”; Planet Hemp e Criolo na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” com a canção “Distopia”, Eli Soares na categoria Melhor Álbum de Música Cristã com “Nós”.

O evento teve Giulia como co-apresentadora da Premiere, que contou com show do cantor Thiaguinho, interpretando “Vencedor”. Já durante o Telecast, o principal palco da música latina recebeu show de IZA, que cantou Salitre e Pegao, ao lado de Camilo, Manuel Carrasco, e Edgar Barrera.

Anitta, Criolo, Rachel Reis, Simone e Tiago Iorc participaram da premiação anunciando vencedores em categorias distintas. A transmissão com homenagem à cantora Laura Pausini, vencedora do prêmio “Person of The Year”.

Latin GRAMMY 2023: brasileiros indicados e premiados

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo – Bryan Behr

Em Nome da Estrela – Xênia França (GANHADOR)

Hodari – Hodari

Quintal – Melim

As Palavras, Vol. 1 & 2 – Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Não Me Espere Na Estação – Lô Borges

Jardineiros – Planet Hemp (GANHADOR)

Meu Esquema – Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias – Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor – Titãs

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis – Tim Bernardes

Vem Doce – Vanessa da Mata

D – Djavan

Serotonina – João Donato (GANHADOR)

Daramô – Tiago Iorc

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó [Onda Musical]

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel – Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Decretos Reais – Marília Mendonça (GANHADOR)

Raiz – Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow – Gaby Amarantos (GANHADOR)

Portuguesa – Carminho

Raiz – João Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei – Almir Sater

Erva Doce – Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Algoritmo Íntimo – Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier

Do Acaso – Ronaldo Bastos & Chico César

Num Mundo De Paz – Djavan

Que Tal um Samba? – Chico Buarque e Hamilton de Holanda

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc & Duda Rodrigues (GANHADOR)

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila (GANHADOR)

Resenha Do Mumu – Mumuzinho

Desse Jeito – Maria Rita

Sambasá – Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) – Thiaguinho

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Da Favela Pro Asfalto – Àttøøxxá & Carlinhos Brown

Aviso De Amigo – GIULIA BE

Fé – Iza

Distopia – Planet Hemp & Criolo (GANHADOR)

Good Vibe – Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

30 Anos -Vol 1 – Aline Barros

Novo Tempo – Casa Worship

Único – Fernandinho

Preto No Branco Vertical – Preto No Branco

Nós – Eli Soares (GANHADOR)

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Canto a La Imaginación (Marina Tuset)

Érico Moreira, engenheiro de som e mixer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, engenheiro de masterização (GANHADOR)