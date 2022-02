Confira os bastidores do desenvolvimento de LEGO Star Wars: A Saga Skywalker

O vídeo mostra a evolução da saga LEGO Star Wars e outros recursos imperdíveis do jogo que será lançado esse ano

A Warner Bros. Games, a TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games lançaram um novo vídeo dos bastidores do desenvolvimento de LEGO Star Wars:A Saga Skywalker, o videogame LEGO mais ambicioso até hoje, destacando a evolução dos jogos LEGO® Star Wars™ até o título que será lançado esse ano.

Esta releitura épica da saga lendária com um novo humor LEGO inclui uma nova perspectiva em terceira pessoa, novas mecânicas de combate para ação visceral no jogo, naves icônicas construídas bloco por bloco e o favorito dos fãs: o Modo Balbucio. O vídeo dos bastidores documenta a colaboração entre os parceiros para entregar algo especial para os fãs, juntamente com a visão do desenvolvedor sobre alguns dos easter eggs que os jogadores encontrarão na jornada, como o Modo Pew Pew, que substitui todos os efeitos sonoros das armas por ruídos de boca simulam blasters, sabres de luz e muito mais!

Veja o vídeo dos bastidores de LEGO Star Wars: A Saga Skywalker visitando AQUI.

LEGO Star Wars: A Saga Skywalker tem lançamento previsto para 5 de abril de 2022 nos consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e PC.

Aqueles que escolherem fazer a reserva digital do jogo receberão acesso antecipado ao Trooper Character Pack no dia do lançamento. O pacote estará disponível um mês após o lançamento para aqueles que comprarem a Coleção de Personagens (Season Pass, que incluirá todos os sete pacotes de personagens) ou podem ser adquiridos separadamente. A compra da versão digital do jogo também incluirá o Obi-Wan Kenobi Clássico™ como um personagem jogável, não estando disponível para compra independente. A versão física da Edição Deluxe (Disponível para Xbox One|Series X e PlayStation 5) incluirá uma minifigura exclusiva LEGO Star Wars, Luke Skywalker™ com Leite Azul e um Steelbook do Han Solo.