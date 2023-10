Confira como foi o reencontro de Matthew Perry com elenco de ‘Friends’

Ator, morto neste sábado, se reuniu em 2021 para relembrar histórias dos bastidores da clássica série de televisão americana

Em 2021, o ator Matthew Perry, morto neste sábado, aos 54 anos, reencontrou os seus colegas de elenco do seriado “Friends”, programa que o tornou famoso no mundo todo.

Perry morreu neste sábado, em razão de um afogamento, segundo fontes da polícia americana. O corpo do ator teria sido encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ao longo de uma hora e 45 minutos, ele se reuniu com os outros cinco atores da atração 17 anos depois do final da série para comemorar, relembrar, brincar, fofocar, rir junto.

No programa, as entrevistas com o elenco eram cortadas por cenas da série, momentos dos seis atores assistindo a episódios e fazendo comentários, depoimentos dos criadores e roteiristas Marta Kauffman e David Crane e do produtor e diretor Kevin Bright.

Além disso, o elenco leu roteiros em uma mesa redonda como costumavam fazer durante as dez temporadas que ficaram no ar.