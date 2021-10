Confederação Brasileira de Mountain Bike realiza evento esportivo “Pedal para Todos” em Barretos (SP)

O evento, com inscrições gratuitas, acontece no próximo domingo 24

Os apaixonados por ciclismo já podem voltar a se animar! A Confederação Brasileira de Montain Bike, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barretos, por meio da Secretaria de Turismo do município, realiza o “Pedal para Todos”, que ocorrerá no próximo domingo (24). O evento esportivo seguirá todos os protocolos e medidas de segurança orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com Marcelo Coelho, presidente da confederação, as inscrições são gratuitas e os participantes podem colaborar doando um quilo de alimento não perecível, que serão destinados para as comunidades carentes da cidade. Além disso, cada competidor terá direito a um kit personalizado do evento com uma camiseta, squeeze, sacochila e uma medalha de participação. “As expectativas são as melhores possíveis. A prática do ciclismo tem se popularizado cada vez mais e pedalar traz inúmeros benefícios para a saúde, além de sair da rotina, melhorar o psicológico e promover a integração entre as pessoas”, disse Marcelo.

O evento será divido em dois percursos. O primeiro é um desafio em que os inscritos deverão cumprir um trajeto de 10km voltado para as famílias e o outro de 35 km para os ciclistas que querem pedalar uma distancia maior, que percorrerá por pontos turísticos da cidade. A concentração será em frente a sede da Secretaria de Turismo do município, às 08h50. Após o percurso, haverá a entrega de medalhas e sorteios de brindes às 11h00.

Vale ressaltar que os interessados em participar do passeio levem em consideração tanto a sua condição física (o percurso tem uma duração estimada de 02 horas, sob o sol, chuva e sem muita sombra), quanto à manutenção de sua bicicleta (revisão, freios em ordem, capacete e eventual material para conserto).

O “Pedal para Todos” é um projeto da Lei e Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania, Governo Federal, com o patrocínio da Shimano e Lorenzetti.

Para participar, basta acessar o link www.pedalparatodos.com.br e fazer a inscrição no seguinte site http://www.treinoonline.com.br/inscricao-info.php?codigo=13838&nmEvento=Pedal%20para%20Todos



Eventos Pedal para Todos

Data: 24/10/2021

Horário: 08h

Local: Barretos/SP

Distância: 10km e 35km

Programação do Evento

Percurso de 10km e 35km.

Sábado:

Das 14h às 18h – Retirada do Kit – Secretaria Municipal de Turismo

Não esquecer de levar 1 kg de alimento não perecível e documento do inscrito.

Qualquer pessoa pode retirar o kit do participante com o documento original do inscrito em mãos.

Menores somente com a presença do responsável.

Não esqueça de conferir a lista de inscritos divulgada pela organização na página oficial do evento, na sexta feira que antecede o evento.

Domingo:

Das 07h00 às 08h50 – retirada do Kit

08h50 – Largada do Passeio (sem atraso)

11h00 – Sorteio de brindes

13h00 – Previsão de término do evento

Kit personalizado gratuito:

1 Camiseta

1 Medalha de participação

1 Squeeze