Com show de Madonna, Globo tem maior audiência nas noites de sábado desde 2018

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A transmissão do show da cantora Madonna feita pela Globo no último sábado (5) direto da praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, elevou os índices da emissora em todo o Brasil.

Segundo dados consolidados de audiência, obtidos pela reportagem e divulgados pela Globo nesta segunda (6), o evento marcou 17 pontos de audiência com picos de 22 em São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil, em sua exibição, das 21h35 às 1h13.

No mesmo horário, SBT e Record empataram no segundo lugar com três pontos cada uma. Band e RedeTV! marcaram um ponto cada. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista. Na semana passada, a Globo alcançou 14 pontos na mesma faixa horária do show.

No Rio de Janeiro, a transmissão foi ainda melhor e conseguiu 25 pontos com picos de 28 durante toda a sua exibição. Record e SBT ficaram com dois pontos cada. Na capital fluminense, foi a maior audiência da faixa horária no sábado desde abril de 2018.

Em outras capitais importantes, como Recife (PE), por exemplo, a Globo conseguiu picos acima dos 20 pontos, assim como em Salvador (BA).

Além da Globo em TV aberta, Multishow e Globoplay exibiram o show de Madonna no Rio de Janeiro. Por uma exigência da cantora, a show foi exibido na TV com um delay de 12 minutos em relação ao que acontecia nas areias de Copacabana.

Madonna subiu ao palco às 22h36, enquanto na Globo, ela só começou a soltar a sua voz por volta das 22h48. A diva pop e sua equipe exigiram esse delay por questões de emergência.

Mion e Keyna Sade precisaram enrolar o público e mostraram algumas reportagens por conta do atraso de quase 40 minutos de Madonna para começar a apresentação.

A geração de imagens do show foi toda concebida pela Globo em parceria com o diretor Jonas Akerlund, colaborador de longa data de Madonna.

A transmissão tem direção geral de Pedro Secchin, produção executiva de Valesca Campos e produção de Maria Garcia e direção de gênero de Raoni Carneiro.