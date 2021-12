Com música inédita, Arlindinho lança seu primeiro EP “Meu Lugar”

Depois de gravar uma série de apresentações no formato audiovisual, Arlindinho Cruz dá continuidade ao seu projeto “Meu Lugar” com o lançamento de seu EP01.

Serão quatro faixas no repertório e três delas já estão disponíveis em seu canal do Youtube. A última música a ser divulgada, intitulada “Onde a Gente se Perdeu”, chega acompanhada de um videoclipe e é a grande aposta do cantor para esse lançamento.

Para o artista, essa é uma música que fala, acima de tudo, sobre a indignação de se perder um grande amor. “A letra fala sobre lutar pelo amor, lutar para ser melhor, se aproximar e não aceitar fácil uma separação”, explica. Com um ritmo leve e vocais impecáveis, ele traz um sentimento comum a tantas pessoas de uma forma que fica impossível não se identificar.

As músicas autorais são um ponto forte do EP01, mas o artista também traz sua versão de grandes sucessos do samba. No repertório, uma releitura de “Princípio, Meio e Fim”, música gravada primeiramente pelo grupo Bom Gosto, composta por Claudemir e Serginho Meriti, em homenagem ao seu pai Arlindo Cruz. Além disso, a participação especial desse EP fica por conta do grupo Vou Pro Sereno, que canta com ele em um pout-pourri de partido alto que integra o lançamento.

Esse é o maior salto na carreira de Arlindinho até o momento e, para ele, esse EP01 representa a realização de um sonho. “Eu estou podendo mostrar um pouco mais do que eu tenho feito, do que fiz na pandemia e um pouco de tudo que tenho para mostrar às pessoas”, conta o sambista.

E Arlindinho ainda promete muitas novidades para 2022. Isso porque o EP é o primeiro de uma série de outros quatro, que serão lançados no ano que vem. No total, serão 17 faixas distribuídas entre os cinco EPs, com direito a vídeos para cada uma delas. A tracklist completa do EP01 é:

1) Onde A Gente Se Perdeu

2) SPC / Tá na Hora de Ir / Quanto Tempo Se Perdeu

3) Princípio, Meio e Fim / O Bem

4) Vidas Negras Importam