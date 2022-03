Com Mano Brown, ‘Podpah’ registra mais de 336 mil visualizações simultâneas

O rapper participou do podcast que foi ao ar na noite de ontem (7); Os apresentadores se sentiram honrados com o convidado

O podcast Podpah, apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), recebeu nesta segunda-feira, 7, o rapper Mano Brown. O papo de quase três horas acabou registrando um novo recorde de público para o canal: mais de 336 mil visualizações simultâneas. Antes, o episódio que teve maior público foi com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a ser acompanhado por 292 mil pessoas ao vivo.

O YouTube informou que não faz recorte ou ranking de podcasts, então não é possível afirmar que a transmissão com Mano Brown é recorde na plataforma. No entanto, os números são expressivos e colocam o Podpah entre os maiores canais do segmento no País.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Durante a conversa, Brown falou sobre os mais variados temas. Claro que não poderia deixar de comentar sobre o Santos, seu time do coração, e até disse o que acharia se Neymar voltasse ao Peixe: “O Neymar voltar seria tipo Jesus voltando. Quem viver, verá. Será?”.

O rapper também falou sobre o seu podcast Mano a Mano, feito em parceria com o Spotify. A 2ª temporada já tem data de estreia: 24 de março.

Estadão Conteúdo