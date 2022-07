Com hérnia de disco, Wesley Safadão passa por cirurgia de emergência

Com muitas dores, o cantor cancelou os shows que aconteceriam neste final de semana para realizar o procedimento e passa bem

Na quinta-feira (7), o cantor Wesley Safadão precisou passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia de discos, e cancelou todos os shows do final de semana. Com muitas dores, o artista fez o procedimento e postou um vídeo andando no hospital, mostrando que está se recuperando.

“Por aqui, cada dia melhor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês”, disse na legenda, ainda colocando as hashtags fé e vai dar certo.

Segundo seu médico, o neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, Safadão apresentou sintomas graves de um dano psicológico. “Infelizmente, Wesley é uma exceção. Normalmente os pacientes com o mesmo problema não precisam fazer cirurgias, pois as inflamações são absorvidas automaticamente pelo organismo. Entretanto, na noite de quarta-feira, ele começou a se queixar novamente de dormência nas partes íntimas e nádegas”, afirmou Sampaio.

Para não ter o que os médicos chamam de “síndrome da causa equina”, que é uma doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral, optaram por realizar o procedimento cirúrgico. Dentre as consequências listadas estão paralisia, incontinência intestinal e urinária.

Thyane, mulher de Safadão, postou uma foto ao lado do cantor no hospital para tranquilizar os fãs e mostrar que ele está bem. “Já já ele está de volta”, escreveu.