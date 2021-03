Com Gloria Groove, Carol Biazin celebra marcas impressionantes em novo single

Canção que marca o encontro das duas maiores artistas da nova geração do pop brasileiro já supera a marca de 500 mil visualizações no Youtube em 48 horas.

Se alguém tinha dúvidas do quão poderoso seria a parceria entre Carol Biazin e Gloria Groove, dois dos maiores nomes da nova geração do gênero no país e da comunidade LGBTQIA+, agora não tem mais! O motivo? Em apenas 48 horas desde sua estreia, o clipe do single “Rolê”, a segunda faixa secreta de Beijo de Judas, novo álbum de Biazin, já soma meio milhão de visualizações e mais de sete mil comentários no Youtube.

Além da impressionante marca, o single esteve entre os vídeos em alta do Youtube desde seu lançamento até o final do último domingo (14). A canção, que é desprendida de influências musicais e composta pela ruiva ao lado de Gloria Groove, Carol Marcílio, do duo Carol & Vitoria, DAY e Tiê Castro, celebra o encontro de duas das maiores cantoras da nova geração do pop e os dois nomes mais festejados pela comunidade LGBTQIA+. Os resultados contundentes chancelam de vez as divas entre as principais artistas da nova geração do pop brasileiro. “Eu estou muito feliz com esses resultados. Tínhamos muita expectativa nessa música, que demorou quase dois anos para sair, mas os resultados estão além do que eu esperava. Isso mostra a força do novo pop brasileiro e da comunidade LGBTQIA+. Nem nos meus melhores sonhos eu esperava tanta repercussão positiva!”, celebra Biazin.

Sucessos nos apps de música:

Além do sucesso no Youtube, a hashtag #RolêTaLiberado atingiu os trendstopics do Twittereficou entre os cinco assuntos mais comentados do Brasil na última sexta-feira (12). No Spotify, maior app de música do mundo, a canção figura nas playlists Pop Brasil e Novidades da Semana, que juntas somam mais de 3.6 milhões de espectadores.

A música e o clipe:

Abordando a temática da superação de um relacionamento tóxico e as voltas que o mundo dá, Rolê foi produzida pelo coletivo Los Brasileiros, responsáveis por sucessos de artistas como Anitta, Vitão e Jão. “É uma música que fala sobre a superação de um relacionamento tóxico e faz a reflexão de como o mundo gira rápido. Uma hora você tá lá embaixo e na outra você tá lá em cima”, conta Carol.

Dirigido por João Monteiro, o clipe de Rolê é considerado pela ruiva o vídeo mais pop já lançado por ela até hoje. Com um elenco formado só por mulheres, o clipe que está cheio de elementos do pop e enaltece a postura e as atitudes das mulheres. “Com certeza é o clipe mais pop que eu tenho! Tô muito feliz com o resultado. É um vídeo que enaltece a postura e as atitudes das mulheres, que no clipe, me ajudam a superar um relacionamento tóxico”.

Com apenas 23 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. A ruiva, que acaba de lançar Beijo de Judas, é coautora dos singles ‘Pouco de você’, do cantor Vitão, ‘Juntinho’ da Rouge, ‘Complicado’, de Vitão e Anitta e vencedora dos prêmios Pop Mais na categoria ‘artista revelação’ e aposta do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2019. Os números da cantora também impressionam! No Youtube, Carol já contabiliza 737 mil inscritos e 69.5 milhões de acessos em todo canal. Já no Instagram, soma mais de 630 mil seguidores e mais de 110 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista do The Voice 2017 no time da cantora Ivete Sangalo.