Coleção de Tom Brady tem carro mais rápido do mundo e vale R$ 18 milhões

A coleção de Brady inclui um Rolls Royce, dois Aston Martins, um Audi, uma Ferrari e uma Land Rover, mas a joia da coroa é um Bugatti Veyron Super Sport

Tom Brady anunciou no último mês a decisão de jogar mais uma temporada de futebol americano, mas o retorno da aposentadoria não deve ser por necessidade. Só na garagem o astro da NFL tem uma coleção de carros avaliada em mais de R$ 18 milhões, segundo cálculo do tabloide inglês The Sun.

A coleção de Brady inclui um Rolls Royce, dois Aston Martins, um Audi, uma Ferrari e uma Land Rover, mas a joia da coroa é um Bugatti Veyron Super Sport, o carro de rua mais rápido do mundo, que é avaliado em 3 milhões de dólares e é o mais caro da garagem do heptacampeão da NFL.

Este Bugatti Veyron Super Sport vai de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e tem velocidade máxima de 430 km/h, que foram registrados pelo Guinness como um recorde mundial entre os carros de rua. Apenas 450 unidades foram fabricadas, e além Tom Brady outros orgulhosos proprietários do mesmo carro são o ator Tom Cruise e o rapper Jay-Z.

Um dos carros de Brady foi um presente da Aston Martin, em 2017, quando ele assinou contrato com a marca: o DB11, de 212 mil dólares (ou R$ 1 milhão). Era uma estratégia de marketing para aumentar as vendas nos EUA, que ainda teve lançamento do TB12, batizado em homenagem a Brady que vale 360 mil dólares (R$ 1,8 milhão) e segue na garagem do jogador.