CMW Alive Festival está de volta!

A segunda edição do CMW Alive Festival será um misto de rap, hip hop, soul, ritmos brasileiros e urbanos. Os artistas subirão ao palco para mostrar o que há de melhor nesta mescla de ritmos.

O músico, contador de histórias, escritor e compositor Gabriel, o Pensador e a cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria vão dividir o palco. O rapper Japão – Viela 17 e a banda US Blacks também se apresentam durante a noite. Em um formato jam session intimista e descontraída, os grandes nomes da música nacional se unem para proporcionar ao público uma apresentação única!

A transmissão e a apresentação serão feitas de Brasília: A dupla Johnny Luna e Leco Bezerra comandam o Alive Festival no canal do Capital Moto Week no Youtube.

O CMW Alive Festival é realizado pela Capital Moto Week Entretenimento, produtora do Capital Moto Week, maior evento motociclístico da América Latina que ocorre anualmente em Brasília.

A primeira edição do Alive Festival foi em julho, com os shows de Dinho Ouro Preto, IRA, Raimundos e Charlie Brown Jr. e as bandas de Brasília Rock Beats, Quinta Essência, Vontana e Trampa.

Em outubro, a Capital Moto Week Entretenimento também produziu a edição especial do Capital Moto Week Ride In Live. O evento foi híbrido: uma transmissão ao vivo pela internet e parte presencial em Brasília. Detonautas Roque Clube e as bandas de Brasília Bartô, Mariana Camelo e Toro, foram as atrações do Ride In Live.

Serviço:

Dia 10 de dezembro

Horário

20h – Japão – Viela 17 e a banda US Blacks

22h – Gabriel, o Pensador e Ellen Oléria

Transmissão no canal youtube/capitalmotoweek