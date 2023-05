Claudia Raia batiza o filho Luca, que tem os irmãos Sophia e Enzo como padrinhos

A atriz e diretora Marcella Rica esteve presente e compartilhou momentos da cerimônia através do seu perfil do Instagram

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello reuniram a família e amigos no último sábado, 20, para o batizado do filho Luca, que nasceu no fim de fevereiro. Na ocasião religiosa, a atriz escolheu os filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do seu casamento com Edson Celulari, para serem padrinhos do pequeno. A atriz e diretora Marcella Rica esteve presente e compartilhou momentos da cerimônia através do seu perfil do Instagram.

Em recém entrevista ao programa É de Casa, a famosa compartilhou que o seu melhor papel não é nas telas ou nos palcos, mas sim ao lado dos filhos, como mãe.

“Mãe é um múltiplo papel que a cada dia muda, desafio, você tem que estar muito atenta aos seus filhos, as palavras que usa, atitudes que tem, aquilo pode refletir na vida dele. Você é responsável pela sanidade mental dos seus filhos. Se hoje eu vejo o Enzo, de 26 anos, fazer uma coisa. falo: ‘Oi? É o que?’ Estou sempre de olho”, falou.

Ela também detalhou como está sendo viver a maternidade na maturidade.

“Quando a gente é mais nova, quer estar ali, mas quer estar em vários lugares. Quando chega aos 56 você não quer estar em outro lugar que não seja ao lado ele. É muito diferente, a qualidade. Tudo que não tinha na época do Enzo, não tem mais agora. Então me sinto mãe de primeiríssima viagem. Coisa que tira leite e vai fazendo sozinho. Você vai aprendendo. Estou brilhando. Entrou uma nova injeção de ânimo”, compartilhou.

Estadão Conteúdo