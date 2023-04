Clara Buarque defende Bia de ‘Travessia’: ‘Não é vilã, só se apaixonou pela pessoa errada’

Recentemente, Clara passou por um episódio desagradável por causa de fãs do casal Brisa e Oto, que por tabela viraram seus “haters”

O plano era fugir da carreira artística. Filha de Carlinhos Brown, neta de Chico Buarque e Marieta Severo e sobrinha de Silvia Buarque, Clara Buarque bem que tentou. Na adolescência, dançar, cantar e atuar era só por diversão. O desejo profissional era ser assistente social ou pedagoga.



Mas a curiosidade por um teste para o musical “Novos Baianos”, há cinco anos, a fez despertar para arte e acabar com qualquer receio relacionado a sua verdadeira vocação. Hoje, ela é a Bia de “Travessia” (Globo). “É a minha primeira novela e é tudo mágico, sabe?”, diz Clara à reportagem.



“Vou e volto muito feliz das gravações porque é a confirmação de que estou seguindo a minha estrada”, conta a atriz, que defende com unhas e dentes sua personagem. Desde a sinopse, ela já sabia que Bia chegaria no meio da trama de Gloria Perez para atrapalhar a vida do casal principal da novela, formado por Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela).



“Entrei já sabendo que a Bia estaria nesse triângulo amoroso”, comenta. “Qual a mulher ou homem gosta de se envolver com uma pessoa ainda ligada em outro relacionamento? Ninguém. Ela se apaixonou pela pessoa errada, mas ela não é vilã.”



Faltou combinar com parte do público. Recentemente, Clara passou por um episódio desagradável por causa de fãs do casal Brisa e Oto, que por tabela viraram seus “haters”. Romulo Estrela precisou sair defesa da atriz, o que deixou a colega muito agradecida. “Ele foi incrível. Já tinha percebido alguns olhares atravessados, mas a gente nunca espera ser atacada.”



Com a voz doce e extremamente educada, Clara conta que ainda não terminou de gravar todas as cenas de Bia e não quer dar spoilers sobre o futuro da personagem. Mesmo assim, sugere que surpresas irão acontecer até os últimos capítulos.



“Acho que não posso falar nada (risos). Torço para que ela não acabe sozinha. Espero que apareça uma pessoa para ela amar e ser amada”, comenta a atriz, que paralelamente já tem feito testes para outras produções.



Apesar do sobrenome famoso, a carioca de 24 diz que encara com naturalidade esse tipo de dinâmica da profissão que escolheu. “Fico nervosa, claro, mas não me incomoda. Pelo contrário. Me incomodaria se eu não fizesse teste porque faz parte do processo. Já recebi muitos ‘não’, até mais do que ‘sim’, mas acho muito importante e válido ser testada para um determinado papel. Eu adoro fazer testes”, afirma.



Atriz formada, ela também comenta a polêmica sobre a escalação ou não de influenciadores em novelas e séries, que gerou ruído, por exemplo, quando Jade Picon foi anunciada em um papel central de “Travessia”. “Não sou contra nem a favor. Acho que cada um deposita a sua confiança onde a sua intuição leva, né?”, avalia. “Acho que tem mais a ver com a pessoa que deposita essa confiança do que com a pessoa que aceitou fazer o papel, e é por aí.”



Também no elenco de duas produções da Disney + (“Tudo Igual Só que Não” e “Tá Tudo Certo”), Clara tem na ponta da língua a resposta para quem da família é mais coruja com relação a seu trabalho. “O meu pai, com certeza”, revela. “Ele é o meu maior incentivador. Desde que eu era pequena, ele dizia: ‘Filha, você é artista, você é cantora, você é atriz, você pode, você consegue’. Ele sempre enxergou o talento em mim e está babão demais em me ver na novela.”