Stylist de Preta Gil desativa conta do Instagram após ser flagrada com Rodrigo

Vídeo rola solto nas redes sociais de Rodrigo Godoy trocando beijos e carícias com Ingrid Lima em um aeroporto, a profissional do estilo ainda postou um esclarecimento de todo o “alvoroço”

Depois de ser vista com Rodrigo Godoy em meio a todos os problemas que Preta Gil teve que enfrentar com seus amigos, pois se viu abandonada pela sua “rede de apoio”, a ex-stylist da cantora desativou suas redes sociais para evitar comentários desagradáveis. Todas nós sabemos da existência do vídeo em que ela troca carícias com o ex-marido da artista em um aeroporto.

No vídeo que rola solto nos grupos de fofoca do Leblon, os dois aparecem abraçados, e o marido de Preta tenta beijar a moça enquanto estavam voltando juntos de uma viagem ao Uruguai.

“Algumas coisas realmente fogem da minha compreensão devido à tanta sujeira […] Aliás, negando informações que saíram por aí, não estou sendo assessorada por nenhuma agência e muito menos efetuei contratos de publicidades! A única coisa que eu quero neste momento é paz e cuidar de mim”, publicou Ingrid.

E não parou por aí, porque ela ainda tirou uma foto no hospital e escreveu: “Quando a boca não fala, o corpo padece. A seletividade das pessoas me assusta, usam a palavra de Deus pra te atacar, criticam seu pedido de empatia e ao mesmo tempo não possuem nenhuma com você. Que mundo é este que as pessoas se tornaram juízes sem olhar seus próprios erros antes de julgar o próximo?”, finalizou.