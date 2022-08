‘Ciro Gomes é o candidato mais bem preparado para ser presidente’, diz Porchat

Nome do político ficou entre assuntos mais comentados nas redes nesta quarta (24)

Após a sabatina com Ciro Gomes (PDT) no Jornal Nacional (Globo), realizada nesta terça-feira (23), famosos e internautas anônimos comentaram as propostas do político nas redes sociais. O humorista Fábio Porchat, 39, elogiou o desempenho do candidato à Presidência da República.

“Impressionante como o Ciro Gomes é o candidato mais bem preparado para ser presidente!”, escreveu ele. O também humorista Antonio Tabet, 48, comparou o ex-governador do Ceará com Jair Bolsonaro (PL), que foi sabatinado na última segunda-feira (22).

“Fica ainda mais evidente a diferença de Ciro para Bolsonaro. E ela começa muito antes da competência, da inteligência, do preparo, etc. Na segunda, a audiência viu mentira, farsa, fraude, ameaça e beligerância. Na terça, viu um ser humano”, escreveu.

A participante do BBB 20 (Globo) e advogada Gizelly Bicalho, 30, também elogiou o político dizendo que sua “oratória é perfeita”. O nome do político ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a manhã desta quarta-feira (24).

A entrevista elevou a audiência do Jornal Nacional na comparação com a terça anterior (16) na Grande São Paulo, mas ficou abaixo do patamar alcançado na véspera pela entrevista com Jair Bolsonaro (PL).

Segundo dados preliminares de audiência mensurados pela Kantar Ibope, o JN tinha 26 pontos quando a edição teve início, e chegou aos 30.