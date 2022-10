Cinemas têm 8 estreias e entram em clima de Dia das Bruxas com ‘Halloween Ends’

“Halloween Ends” chega às telas nesta quinta, dia 13, marcando o fim de uma saga que fez sucesso nos anos 1980

Vitória Macedo

São Paulo, SP

Se outubro é o mês que marca o Dia das Bruxas, os cinemas desde já começam a abusar dos filmes de terror para celebrar a data. “Halloween Ends” chega às telas nesta quinta, dia 13, marcando o fim de uma saga que fez sucesso nos anos 1980.

O longa é o desfecho da história de “Halloween – A Noite do Terror”, de 1978, que traz o assassino Michael Myers. Após fugir de um hospital psiquiátrico, ele aterroriza a cidade onde vive Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis.

Apesar de a franquia ter 12 títulos, este é o desfecho de uma trilogia que surgiu em 2018, com “Halloween”, para contar os traumas causados por Myers e o seu retorno, 40 anos depois do primeiro longa.

Se a ideia, porém, é fugir dos sustos e dos assassinatos, a semana reserva um blockbuster de ação, daqueles típicos, em que um galã protagonista precisa salvar a mocinha. É “Caça Implacável”, com Gerard Butler, que no título irá em busca de sua amada desaparecida.

Chega às salas também a comédia brasileira “Bem-vinda a Quixeramobim”, em que uma mulher rica tem que lidar com a falência após a prisão de seu pai empresário. Outra comédia que passará nas telas é o francês “Homens à Beira de um Ataque de Nervos”, na qual um grupo masculino vai para um retiro após todos surtarem.

Dois documentários brasileiros entram em cartaz -“Chico Para Sempre”, que narra a vida de Chico Xavier, e “Fé e Fúria”, que retrata a investigação de traficantes evangélicos e intolerância religiosa.

Conheça mais sobre as estreias a seguir.

Bem-vinda a Quixeramobim

Aimée, interpretada por Monique Alfradique, é uma mulher na faixa de seus 30 anos, herdeira de um empresário que vai preso por causa de um esquema de corrupção. Ela, então, se vê sem mesada pela primeira vez na vida e resolve fugir para a última propriedade da família, no interior do Ceará.

Brasil, 2022. Direção: Halder Gomes. Com: Monique Alfradique, Edmilson Filho e Max Petterson. 14 anos

Caça Implacável

Gerard Butler vive Will Spann, um homem que está levando sua ex-mulher, Lisa, papel de Jaimie Alexander, para a casa dos pais -até que eles param em um posto de gasolina e ela desaparece. É quando começa uma corrida contra o tempo para achá-la no submundo do crime.

EUA, 2022. Direção: Brian Goodman. Com: Gerard Butler, Robert Walker Branchaud e Jaimie Alexander. 14 anos

Chico Para Sempre

Chico Xavier, um dos maiores expoentes do espiritismo, tem sua vida retratada neste documentário. É dirigido por Wagner Assis, que também está por trás do filme “Nosso Lar”, baseado em livro do médium.

Brasil, 2022. Direção: Wagner de Assis. Livre

Contatado

Dirigido pela peruana Marité Ugas, conta a história de Aldo, um velho profeta que perdeu o sentido da vida. Ele resolve revisitar seu passado como um guru espiritual depois que um jovem seguidor ansioso, chamado Gabriel, que ainda acredita em seus ensinamentos, o convence a voltar a pregar.

Brasil, Noruega, Peru e Venezuela, 2020. Direção: Marité Ugas. Com: Baldomero Cáceres, Miguel Dávalos e Lita Sousa. 14 anos

Fé e Fúria

O documentário retrata uma investigação sobre traficantes evangélicos e o quanto a mistura de religião e poder provoca conflitos entre moradores e gera intolerância às religiões de matriz africana em comunidades e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

Brasil, 2019. Direção: Marcos Pimentel. 14 anos

Halloween Ends

Neste longa de terror, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) está determinada a acabar com a vida do assassino Michael Myers, mesmo que para isso morra junto. O serial killer, que aterrorizou sua cidade e matou seus amigos na juventude, estava desaparecido havia quatro anos e retorna neste Halloween com desejo de sangue.

EUA, 2022. Direção: David Gordon Green. Com: Jamie Lee Curtis, Will Patton e Kyle Richards. 16 anos

Homens à Beira de um Ataque de Nervos

Exibido no festival L’Alpe-D’Huez deste ano, a produção francesa acompanha um grupo de homens, que vai dos 17 aos 70 anos, que vão a um retiro terapêutico após estarem à beira de um colapso nervoso. A experiência supostamente faz milagres, mas o grupo se surpreende ao saber a verdade sobre o local.

França e Bélgica, 2022. Direção: Audrey Dana. Com: François-Xavier Demaison, Ramzy Bedia e Michael Gregorio. 14 anos

Segredos em Família

Uma família viaja para uma ilha deserta no sul do Chile com o sonho de construir um hotel no local, até que o homem que a levou para lá desaparece. Presos nesse lugar remoto, com frio e sem água, as expectativas de serem salvos vão morrendo junto com as boas maneiras, enquanto o lado animal de cada um surge.

Chile, 2019. Direção: Jorge Riquelme Serrano. Com: Alfredo Castro, Consuelo Carreño e Paulina García. 18 anos