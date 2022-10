Filme espírita fez Danton Mello rever ateísmo em ‘retorno à espirituralidade’

“Sempre respeitei todas as religiões e todas as críticas também”, contou ele ao jornal O Globo

O ator Danton Mello, de 47 anos, considera o trabalho no filme “Predestinado – Arigó e o Espírito do Doutor Fritz” um divisor de águas não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal.

O papel de protagonista no longa de temática espírita, baseado na trajetória do médium José Arigó, fez com que o ator passasse a enxergar sob uma nova ótica a questão da espiritualidade.”Esse filme mexeu muito comigo. A doutrina espírita tem pensamentos muito importantes. Sempre respeitei todas as religiões e todas as críticas também”, contou ele ao jornal O Globo.

Trata-se de uma mudança para alguém que, na adolescência, chegou a se considerar ateu. “Venho de uma família católica, mas entendi que existem centenas de outras crenças. Por isso acabei me afastando, questionando Deus e a existência dele. Mas, quando fiz o filme, comecei a repensar tudo.”

“Entrar naquele universo serviu para mim como um retorno a essa busca por respostas e para rever a minha espiritualidade”, detalhou o ator, que atualmente apresenta a série “Inexplicável América Latina” no canal pago History.

“Minha única experiência [como apresentador] tinha sido lá no ‘Globo Ecologia’ (1997-1998). Mas agora é uma estética bem diferente, o programa tem um tom misterioso. Depois de tanto tempo, eu nem lembrava mais como era”, admitiu ele.