Wagner Moura comemora lançamento de ‘Guerra Civil’ com roda de samba

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Wagner Moura, 47, está no Brasil para a divulgação do filme “Guerra Civil”, do diretor Alex Garland. Depois de acompanhar a estreia da produção no Rio, na noite desta quinta-feira (17), o protagonista do longa reuniu alguns amigos famosos para comemorar com uma roda de samba.

Nas redes sociais, o ator aparece tocando pandeiro e sambando dentro da sala de uma casa. No encontro, ainda estavam amigos de Moura como Selton Mello, Humberto Carrão e Marcelo Freixo.

Outros famosos, entre eles, Camila Pitanga, Vanessa da Mata, Mosquito e Antônio Pitanga também aparecem na celebração em vários vídeos da festa.

Em seu perfil no Instagram, o político Marcelo Freixo chegou a postar um registro do encontro. “Nessa noite ainda deu tempo de assistir o lançamento do filme “Guerra Civil”. Atuação espetacular do meu irmão Wagner Moura. Depois, um bom samba e muita prosa para matar a saudade”, escreveu Freixo.

Wagner, que mora em Los Angeles, Estados Unidos, apareceu em um vídeo sambando ao som de “Todo Menino é um Rei”, de Roberto Ribeiro.

Líder de bilheterias nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, “Guerra civil”, estrelado por Kirsten Dunst e Wagner Moura, o longa custou US$ 50 milhões, cerca de R$ 263 milhões, da produtora A24, fundada em 2012. O brasileiro interpreta um jornalista -ele é formado na área, aliás- que acompanha um conflito violento que divide os Estados Unidos.

“Ler o roteiro criou uma perturbação em minha mente”, tem dito o ator na campanha de divulgação do filme, que captura as tensões políticas e a polarização que tomam o país, de forma mais acentuada neste ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para novembro.