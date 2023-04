Tom Cruise retorna como espião que desafia a morte no 7º filme da franquia ‘Missão Impossível’

Acerto de Contas Parte 1 finalmente chegará aos cinemas em 14 de julho, quase dois anos após a data de lançamento originalmente anunciada

A pandemia da covid não intimidou o ator Tom Cruise e o diretor e roteirista Christopher McQuarrie. Eles estavam prestes a iniciar a filmagem do sétimo longa da franquia Missão Impossível (chamado Acerto de Contas Parte 1) quando o isolamento social fechou o mundo. “Estávamos em Veneza, na Itália, a dois dias das filmagens em fevereiro de 2020”, lembrou McQuarrie ao Entertainment Weekly. “Estávamos no marco zero da pandemia.”

Durante os três anos seguintes, McQuarrie e Cruise, que produziram o filme juntos, de alguma forma conseguiram rodar o filme em vários locais internacionais, incluindo Inglaterra, Abu Dabi e Noruega.

Acerto de Contas Parte 1 finalmente chegará aos cinemas em 14 de julho, quase dois anos após a data de lançamento originalmente anunciada. Mas, apesar das muitas provações e tribulações da produção, McQuarrie sempre acreditou que completaria sua missão. Ao conversar com a EW para esta prévia do filme, o cineasta admite que nunca houve um momento em que pensou que o filme não seria concluído.

“Quando você está fazendo um longa com Tom, isso não é realmente um fator”, diz ele. “E, nesses filmes, gostamos de dizer, ‘Desastre é uma oportunidade para se destacar.’ Nós nos inclinamos para o caos. Não o convidamos, mas o aceitamos como parte do processo.” McQuarrie promete que o filme será repleto de sequências de ação que se tornaram um dos elementos característicos da franquia.

