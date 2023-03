Tati Gabrielle volta a ser alvo nos novos episódios de ‘Você’

A atriz americana ficou sabendo do arco de sua personagem antes de ler os roteiros

Vitor Moreno

São Paulo – SP

Marienne Bellamy apareceu brevemente no começo da quarta temporada de “Você” (ou “You”, no original em inglês). Uma das obsessões de Joe Goldberg na temporada passada, ela precisou fugir dos Estados Unidos, mas foi encontrada por ele na Europa. Só que, após encurralá-la em Londres, o psicopata havia deixado ela ir embora.

Porém, finalmente é possível revelar que haverá uma forte presença de Tati Gabrielle, 27, intérprete da personagem, na segunda metade dos episódios inéditos da trama, que entram no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (9). E, mesmo sem querer dar spoiler, só esse fato já é suficiente para entender que a ex-bibliotecária voltará a passar por apuros nas mãos do “stalker” (perseguidor).

A atriz americana diz que não chegou a pensar que faria só uma pequena participação na temporada, já que ficou sabendo do arco de sua personagem antes de ler os roteiros. “A Sera [Gamble, cocriadora da série] já tinha me contado como seria desde o começo”, diz à reportagem “Eu amei! Você tem essa falsa esperança de que a Marienne conseguiu escapar, mas depois tudo isso vai por terra.”

Vale lembrar que a personagem nunca chegou a ver, de fato, o pior lado do assassino vivido por Penn Badgley, 36. Joe a havia enganado ao dizer que estava se separando da mulher, mas Love Quinn (Victoria Pedretti) conseguiu alertá-la do lado psicopata do marido antes de ser morta em um incêndio criminoso por ele. Até então, para Marienne, aquela era apenas uma história de amor como outra qualquer.

Agora não é mais assim. “Na verdade, ela está em seu pior momento com o Joe”, comenta Tati Gabrielle. Ela antecipa ainda que vai ser mais uma das paixões dele a serem presas em uma cela da qual é impossível sair sem chaves. “Eu fiquei muito animada quando soube que gravaria na jaula, estava torcendo por isso”, afirma.

Com isso, a atriz acredita que chegou a aspectos ainda inexplorados da personagem. “Um dos maiores desafios desta temporada para mim foi entender como Marienne estava lidando com tudo isso, porque o amor que ela sentia pelo Joe era verdadeiro, e isso me fez questionar vários aspectos da emoção humana, porque o amor não desaparece da noite para o dia”, avalia.

“Você pode descobrir uma falha gigantesca do seu parceiro, mas isso vai despertar uma batalha interna até aceitar”, prossegue. “Acredito que, até o final da temporada, Marienne já terá mapeado os próprios sentimentos e estará pronta para fazer algo a respeito, porque ela viu que ele é instável e incapaz de retificar suas ações até aqui.”

Mesmo assim, a própria atriz diz que não chegou a uma conclusão específica sobre a relação dos dois personagens. “Ainda me pergunto se a Marienne ainda ama o Joe”, confessa. “Tenho certeza de que ela não está mais apaixonada por ele, mas ela ainda é capaz de amá-lo e ter empatia por esse homem? Ainda não cheguei a uma resposta para isso.”

Resposta na ponta da língua ela tem para quem pergunta spoilers do que vai acontecer na série. “Minha família e meus amigos sempre ficam tentando pescar alguma informação, mas, trabalhando na série, fiquei muito boa em guardar segredos”, conta. “Eles sempre acham que vão conseguir me fazer escorregar, mas eu nunca entrego nada.”

“VOCÊ” – 4ª TEMPORADA (PARTE 2)

Quando Estreia 9/3

Onde Na Netflix

Classificação 18 anos

Elenco Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Ed Speleers e Amy-Leigh Hickman, entre outros