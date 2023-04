‘Super Mario Bros’ supera R$ 2 bi e vira maior adaptação de jogo para o cinema

“Super Mario Bros. O Filme” foi produzido por Universal, Illumination e Nintendo e dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic

“Super Mario Bros. O Filme” ultrapassou U$ 500 milhões (mais de R$ 2,4 bilhões) de bilheteria ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos foram U$ 260,3 milhões, que se somam aos U$ 248,4 milhões atingidos em outros países, somando U$ 508,7 milhões.



A marca classifica o filme como a maior bilheteria de 2023 nos Estados Unidos e no mundo, ultrapassando “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”. A obra também passa a ter a maior bilheteria conquistada por uma adaptação de jogo para o cinema, superando as marcas de “Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos” e “Pokémon: Detetive Pikachu”.



“Super Mario Bros. O Filme” foi produzido por Universal, Illumination e Nintendo e dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic. A obra contou com U$ 100 milhões de orçamento, valor bastante abaixo de produções da Disney e da Pixar, por exemplo, que costumam custar o dobro.



O filme também é a segunda maior bilheteria mundial de um filme de animação desde 2019, superando “Demon Slayer – Mugen Train: O Filme” e perdendo para “Minions 2: A Origem de Gru”.