Sarah Aline é o Anjo da Semana

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ

A reta final do BBB 23 ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (14) com a Prova do Anjo da Semana e quem recebeu o colar de proteção foi Sarah Aline. Ela venceu a dinâmica com a sua dupla, Ricardo Camargo, mas levou a melhor na segunda fase da disputa. Como vencedora, a sister escolheu Bruna Griphao e Amanda Meirelles para Monstro.



A dupla desértica perdeu 300 estalecas e participa de um jogo de arremesso ao vivo na noite desta sexta-feira. Quem tiver o pior desempenho vai para a formação da 15ª berlinda do reality com dois votos computado. Lembrando que o Paredão é triplo: o anjo imuniza alguém e a líder, Domitila Barros, indica um participante. Depois, a casa faz uma votação aberta, e o mais votado será emparedado. O indicado pelo líder terá direito ao contragolpe. Não haverá prova bate-volta. A eliminação acontece no domingo (16), seguida de uma nova prova do líder e outra mais uma formação de Paredão.



A primeira parte disputa da Prova de Anjo foi feita em dupla. O duo vencedor teria que pegar 10 bolinhas em um labirinto com um dos jogadores vendado. Ele carregava uma câmera na cabeça e precisava percorrer o circuito no menor tempo possível escutando a voz do parceiro, que estava em uma cabine do lado de fora. O jogador que comandava os movimentos precisava sinalizar a entrada e a saída do labirinto, e também o botão para o parceiro apertar e validar a prova.



Sarah e Alface levaram a melhor ao completarem o labirinto na ordem em que as bolinhas estavam. Já Bruna e Larissa perderam tempo porque fizeram o percurso aleatoriamente e precisaram voltar várias vezes a alguns pontos. Já Aline, que foi vendada, não conseguia entender as orientações de Amanda e chegou até atropelar um dos dummies.



Na segunda fase da prova do Anjo, Sarah e Alface tinham quedar um palpite próximo do número de bolinhas vermelhas em um cesto. A psicóloga foi a que mais se aproximou e levou o poder, R$ 10 mil em dinheiro e alguns benefícios de uma das marcas patrocinadoras do reality.