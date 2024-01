Scorsese diz que seu próximo filme será sobre Jesus e que religião pode ajudar a viver

Diretor concluiu o roteiro do filme em colaboração com o crítico e também diretor Kent Jones. As filmagens devem começar no final deste ano

O próximo filme de Martin Scorsese, depois do sucesso de “Assassinos da Lua das Flores”, será sobre Jesus Cristo. A afirmação foi feita pelo diretor depois de um encontro com o papa Francisco.

Pouco depois da exibição de “Assassinos da Lua das Flores” em Cannes, em maio, Scorsese fez uma viagem à Itália com a sua esposa, Helen Morris, para uma conferência intitulada “Global Aesthetics of the Catholic Imagination”, algo como “Estética Global da Imaginação Católica”.

No país, Scorsese encontrou o papa Francisco. “Respondi ao apelo do papa aos artistas da única forma que sei: imaginando e escrevendo um roteiro para um filme sobre Jesus”, disse o diretor ao jornal Los Angeles Times.

Scorsese já concluiu o roteiro do filme em colaboração com o crítico e também diretor Kent Jones. As filmagens devem começar no final deste ano. Ao jornalista Glenn Whipp, do Los Angeles Times, Scorsese afirmou que ainda está “nadando em inspirações”, mas que o longa será baseado no livro “A Life of Jesus” (“A Vida de Jesus”, em tradução livre), do autor Shusaku Endo.

O que se sabe é que o longa se passará nos tempos atuais. Scorsese também calculou que o filme terá duração de 80 minutos e se concentrará nos encinamentos fundamentais de Jesus, explorando seus princípios, sem fazer catequese.

“Estou tentando encontrar uma maneira de torná-lo mais acessível e eliminar o ônus negativo do que tem sido associado à religião organizada”, disse Scorsese.

“Hoje, se você diz ‘religião’, todos ficam em pé de guerra, porque ela falhou de muitas maneiras. Mas isso não significa, necessariamente, que o impulso inicial foi errado”, continuou o diretor. “Ela [a religião] pode fazer uma diferença em como você vive sua vida, mesmo se você rejeitá-la. Não a descarte de imediato. Estou dizendo isso como uma pessoa que vai fazer 81 anos em alguns dias. Entende o que quero dizer?”