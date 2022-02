Samantha Schmütz, faz comédia sobre a pobreza em Tô ryca 2

A continuação do filme de 2016, estreia nesta quinta-feira em 700 salas pelo Brasil

Samantha Schmütz, retorna com Selminha, uma mulher que se tornou rica da noite para o dia, por conta de uma herança de um parente distante. Na sequência Schmütz, tem tudo que o dinheiro pode comprar, esbanjando com muito luxo.

Mas como a alegria de pobre dura muito pouco, surge uma outra Selminha que se diz a verdadeira herdeira de todo o dinheiro. Ou seja, todos os seus bens são congelados até tudo ser resolvido em um processo. Agora sua única fonte de renda é a que a justiça concedeu até se resolver o processo: um salário mínimo por mês, ou seja: 30 reais por dia.

O pior de tudo é que ela era bem feitora da comunidade de Quintino,e com o seu novo status financeiro, todos começam a sofrer com as dificuldades causadas pelas chuvas.

A antiga Selminha ressurge, mais guerreira do que nunca para conseguir resolver não só os seus problemas, mas também o de todos à sua volta.

O erro do acerto ?

A sequência dirigida por Pedro Antônio (Os Salafrários) comete os acertos e erros do filme anterior. Na nova aventura o foco inicial é na classe rica da população e como a vida pode ser um pouco mais fácil por conta do dinheiro, mas logo retornamos às origens e temos novas abordagens sobre as desventuras que a população brasileira enfrenta no dia a dia.

Tudo isso é apresentado com um humor simples e de fácil compreensão com roteiro de Fil Braz (Minha Mãe É uma Peça 2), que consegue trazer alegria para as pequenas coisas da vida. Mesmo o filme sendo divertido, vale lembrar que em alguns momentos as situações são colocadas como esquetes, sem muita informação e sem conclusão.

Além disso a história erra em mostrar duas visões, uma delas a personagem da Schmütz luta para reaver sua herança com o seu advogado e a outra ela volta a suas origens como uma mulher batalhadora, sendo essa a mais engraçada.

O elenco tem muita química em cena, mesmo alguns personagens que retornaram, mas perderam espaço, pois o roteiro prefere dar mais espaço para Selminha ( Schmütz ).

Tô Ryca 2, satisfaz ao que promete, ao não se levar a sério e querer apenas a diversão para quem está assistindo, com humor o filme deve agradar ao público fã de comédias nacionais descompromissadas.

Tô Ryca 2

Quando estreia: Na quinta (3) nos cinemas

Elenco: Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro, Marcello Melo Jr, Anderson Di Rizzi

Produção: Brasil, 2021

Direção: Pedro Antônio

Nota: 5