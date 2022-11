Sala Le Corbusier traz mais filmes gratuitos em novembro

Mostra de novembro da Sala Le Corbusier terá como tema “Cabourg Romântico”

A Sala Le Corbusier da Embaixada da França em Brasília transborda romantismo, neste mês de novembro. A mostra “Cabourg Romântico” reúne longas-metragens que receberam o Golden Swann, o prêmio máximo do Festival de Cinema de Cabourg, também chamado de “Jornadas Românticas”.

Tendo se tornado um evento imperdível do cinema francês e internacional, o Festival de Cinema de Cabourg guarda como tema central o Romantismo. Paixão, amor e devaneio estão no coração das produções exibidas no festival que já conta 36 edições. Este ciclo tem início com o filme Um homem de verdade, longa dirigido por Benjamin Parent e protagonizado por Thomas Guy e Benjamin Voisin.

“Cabourg Romântico” é a última mostra de 2022. Conhecido ponto de encontro dos amantes do cinema francófono, a Sala Le Corbusier suspenderá suas sessões por dois meses e voltará em fevereiro de 2023 com belas novidades para os apaixonados pela sétima arte.

As sessões da Le Corbusier acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas. A sala voltou à 100% da sua capacidade, com 120 lugares disponíveis. O uso da máscara não é obrigatório, mas segue recomendado.

Programação de novembro

Um homem de verdade (09/11)

De Benjamin Parent. 2020. França.

Com Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré.

1h28 min. Drama. 12 anos.

Tom é um adolescente tímido e sensível, prestes a começar numa nova escola. Leo, seu irmão mais

velho, tentará fazer de Tom um homem de verdade, mas sua onipresença se transformará rapidamente em uma influência tóxica. Tom terá que lutar para encontrar seu próprio caminho.

Isso é o amor (16/11)

De Claire Burger. 2019. França.

Com Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg.

1h38 min. Drama. 14 anos.

Desde que sua mulher partiu, Mario administra a casa e cria suas duas filhas adolescentes. Frida, 14 anos, o acusa da partida da sua mãe e Niki, 17 anos, sonha com a independência. Enquanto o mundo desaba ao seu redor, Mário segue acreditando no improvável retorno de sua mulher.

Retrato de uma jovem em chamas (23/11)

De Céline Sciamma. 2019. França.

Com Noémie Merlant, Adèle Haenel,Luàna Bajrami.

2h02 min. Drama. 14 anos.

Na França do século 18, a mãe de Héloïse contrata a pintora Marianne para fazer um retrato da filha, que

depois deverá ser enviado a seu futuro marido. A missão é difícil, pois por se opor ao casamento, Héloïse se recusa a posar para a artista. Marianne finge ser uma dama de companhia. Com o tempo, a ligação entre as duas se torna mais profunda e intima.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de novembro

19h (entrada permitida até 19h15) – Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04

Contato: Fernanda Isidoro (61) 99966-4771