Sala Le Corbusier recebe o XIV Festival Varilux de Cinema

Para a sua 14ª edição, o festival mudou de data e ocorrerá de 9 a 22 de novembro

A Sala Le Corbusier, da Embaixada da França, encerra a temporada de 2023 com uma seleção de filmes do XIV Festival Varilux de Cinema Francês. Para a sua 14ª edição, o festival mudou de data e ocorrerá de 9 a 22 de novembro.

Em Brasília, todos os anos quatro salas de cinema recebem a programação: Cinemark (Pier 21), Espaço Itaú de Cinema (Casa Park), Cine Cultura (Liberty Mall) e a Sala Le Corbusier, da Embaixada da França que será a primeira sala do Brasil a receber o Festival em “avant-première”!

A programação na Sala Le Corbusier se inicia em 1° de novembro, com o filme “Disfarce Divino”, dirigido por Virginie Sauveur e protagonizado por Karin Viard. As sessões continuam até a primeira semana de dezembro. Sempre às quartas-feiras, com acesso gratuito.

Confira a programação:

1°/11 – Disfarce Divino (Magnificat)

De Virginie Sauveur. 2023. França.

Com Karin Viard, François Berléand, Nicolas Cazalé, Anaïde Rozam, Patrick Catalifo, Benoît Allemaner.

1h38. Drama. 14 anos.

Quando um padre idoso falece, a chanceler encarregada da diocese, Charlotte, descobre que ele era uma mulher. Sem que ninguém suspeitasse, o padre estava praticando sua vocação por anos. Consternada, Charlotte decide iniciar uma investigação em meio à comunidade.

08/11 – O Astronauta (L’Astronaute)

De Nicolas Giraud. 2022. França.

Com Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent.

1h50. Drama. Livre.

Engenheiro de aeronáutica na empresa Arianespace, Jim se dedicou durante anos a um projeto secreto: construir seu próprio foguete e realizar o primeiro voo espacial tripulado amador. Mas para realizar seu sonho, ele deve aprender a compartilhá-lo.

22/11 – O Livro da Discórdia (Youssef Salem a du succès)

De Baya Kasmi. 2023. França.

Com Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi.

1h37. Comédia. Livre.

Youssef Salem tem 45 anos, é descendente de uma família de imigrantes argelinos e vive em Paris onde se dedica à escrita. Após uma série de contratempos, ele decide escrever um romance parcialmente autobiográfico, inspirado na sua juventude e em particular nos tabus que rodeiam a sexualidade no ambiente onde cresceu. O livro provoca um debate público apaixonado, mas também gera uma tensão no seio da sua família, que Youssef tentará manter unida da melhor forma que puder.

29/11 – O Renascimento (Un coup de maître)

De Rémi Bezançon. 2023. França.

Com Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto.

1h35. Comédia. Livre.

Dono de uma galeria de arte, Arthur Forestier representa Renzo Nervi, um pintor em plena crise existencial. Os dois homens sempre foram amigos e, apesar de todos os contratempos, o amor pela arte os une. Sem inspiração há vários anos, Renzo gradualmente afunda em um radicalismo que o torna incontrolável. Para salvá-lo, Arthur desenvolve um plano ousado que acabará testando sua relação. Até onde você iria por amizade?

06/12 – Maestros(s)

De Bruno Chiche. 2022. França.

Com Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou.

1h36. Drama. Livre.

O maestro Denis Dumar ganhou mais um prêmio nas Victoires de la Musique Classique, evento anual de premiação de música clássica francesa. Logo em seguida, seu pai, François – um brilhante maestro de renome internacional – recebe um telefonema anunciando que foi escolhido para reger a orquestra do Teatro Scala de Milão. Sendo esse seu maior sonho, ambos vibram com a notícia. Porém, Denis rapidamente se desilude ao descobrir que, na verdade, ele é quem foi escolhido para ir à Milão, e não seu pai.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Todas quartas-feiras de novembro e a primeira de dezembro

Início às 19h (entrada permitida até 19h15)

Gratuito

Na Embaixada da França – SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04