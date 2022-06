Ryan Gosling aparece como Ken, de ‘Barbie’, e web vai à loucura

Filme está programado para chegar aos cinemas em julho de 2023

Programado para estrear no dia 21 de julho de 2023, o filme “Barbie” já começa a ter suas primeiras imagens divulgadas. A Warner Bros liberou nesta quarta-feira (15) uma foto inédita do ator Ryan Gosling caracterizado como o boneco Ken.

Na imagem, ele aparece com o cabelo loiro platinado e pele bronzeada, além de cueca personalizada aparecendo. A atriz Margot Robbie vai interpretar a personagem que dá título ao longa.

Nas redes sociais, a reação do público à personificação do boneco varia bastante. Os comentários vão do “Bem cafona, do jeito que a gente amava” a críticas por supostos exageros.

Segundo o site Deadline, Gosling, conhecido por sua atuação em filmes como “La La Land: Cantando Estações” (2017) e “Diário de Uma Paixão” (2004), havia recusado o convite para viver Ken, mas acabou reconsiderando após insistência dos produtores, que puderam se moldar à agenda do ator após atrasos na pré-produção.

O filme será dirigido pela cineasta independente Greta Gerwig, que anteriormente dirigiu “Lady Bird: A Hora de Voar” (2017) e “Adoráveis Mulheres” (2020). O roteiro foi escrito por ela em parceria com Noah Baumbach, de “A Lula e a Baleia” (2006).