Programação da Sala Le Corbusier terá o tema “Semana do Som” em abril

Evento tem como objetivo educar e conscientizar a sociedade sobre a importância da qualidade do nosso ambiente sonoro

A Embaixada da França tem a satisfação de receber uma programação de cinema especial em parceria com a segunda edição brasileira do projeto “Semana do Som”. O evento iniciado pela associação La Semaine du son, em Paris, com a chancela da Unesco, tem como objetivo educar e conscientizar a sociedade sobre a importância da qualidade do nosso ambiente sonoro.

A segunda edição da Semana do som da Unesco no Brasil contará ainda com uma oficina de dublagem e expressividade em parceria com a nima Filmes, a Trupe Trabalhe essa Ideia e a ECOFono, além de uma mesa redonda online para discutir as técnicas de registro e difusão sonora na perspectiva francesa, com a participação do Engenheiro do som e Presidente da Semana do som de Paris, Christian Hugonnet, e na perspectiva brasileira, com a participação de Daniel Félix do Estúdio de Mixagem MixRuts e Guy Filipe, da Unb TV.

O som é extremamente importante, permeia as dimensões econômica, ambiental, social, médica, industrial e cultural. Contribui para o nosso comportamento individual e coletivo, ajudando a moldar as relações que estabelecemos com os outros.

A programação de abril estreia com “ A linguagem do coração”, de Jean Pierre Améris, com Isabelle Carré e Ariana Rivoire. Baseado em uma história real, o longa-metragem conta a história de Marie Heurtin, uma moça que nasceu cega e surda. Vivendo em seu próprio mundo, sem conseguir se comunicar, a jovem é enviada pelo pai a um convento onde as religiosas providenciam apoio a meninas surdas.

Este ciclo é uma parceria da Embaixada da França com a Semana do Som/Unesco, a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A sala Le Corbusier é um ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h, e são gratuitas.