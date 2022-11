‘Mundo Estranho’, da Disney, tem herói gay em busca do seu final feliz

A história de “Mundo Estranho” se passa nas terras de Avalônia, um local que depende de uma planta para ter energia elétrica

Guilherme Luis

Ethan Clade, um garoto negro de 16 anos que está apaixonado por outro menino, é um dos protagonistas de “Mundo Estranho”, nova animação da Disney que chega aos cinemas nesta quinta-feira.

É a primeira vez que a empresa do Mickey põe um um personagem LGBTQIA+ em papel de destaque num longa-metragem, decisão que ocorre oito meses depois de a produtora ter sido acusada por funcionários de censurar cenas gays em seus filmes.

A história de “Mundo Estranho” se passa nas terras de Avalônia, um local que depende de uma planta para ter energia elétrica. Quando o vegetal é ameaçado de contaminação, a família de Ethan sai em missão para tentar salvar as plantações daquele lugar. No caminho, eles encontram um parente desaparecido e precisam enfrentar várias criaturas perigosas.

A Disney vende orelhas de Mickey pintadas com as cores da bandeira LGBTQIA+ em seus parques de diversão, mas raramente inclui personagens da comunidade nos filmes. Em março, funcionários da Pixar, que pertence à Disney, divulgaram uma carta em que acusavam a produtora de cortar cenas de afeto entre personagens do mesmo sexo.

Três meses depois, em junho, a Pixar lançou “Lightyear”, filme que exibe um beijo entre um casal lésbico. Nos filmes produzidos pela Disney mesmo, entretanto, praticamente não há personagens LGBTQIA+.

“Mundo Estranho” começa com uma cena estilosa que apresenta o pai e o avô de Ethan, dois homens com objetivos de vida opostos que se desentenderam em certo ponto da vida. É a partir dessa briga que outros conflitos geracionais se desenrolam ao longo da trama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A história depois avança 25 anos e introduz Ethan. Depois de ficar constrangido por causa do beija-beija meloso dos pais, o garoto gagueja em frente ao rapaz por quem está caidinho. Sua sexualidade é tratada com naturalidade pelo texto, pelo próprio garoto e pelos personagens ao seu redor -seu pai, Searcher, até brinca com o menino sobre a situação. É como se Avalônia fosse um lugar utópico, livre de preconceitos.

O flerte é jogado para escanteio quando o garoto e sua família embarcam numa nave que explora pedaços desconhecidos daquele mundo estranho. No caminho, Ethan conhece seu avô, faz amizade com um bicho gelatinoso azul, ganha ares de herói e descobre que sua vocação é ser um explorador. Isso deve frustrar as expectativas de seu pai, que sonha em ver o filho como fazendeiro.

Conflitos familiares e autodescoberta são temas batidos dentro da Disney, mas aqui os assuntos ganham brilho por causa da representatividade carregada pelo garoto. Se na história o pai se decepciona com o filho, nada tem a ver com sua sexualidade. A briga é por causa de sonhos, de profissão e de vocação -clichês que atravessam a vida de qualquer um, sendo gay ou não.

Será curioso notar a repercussão desse filme entre os conservadores. “Lightyear”, por exemplo, não recebeu autorização para estrear em ao menos uma dúzia de países, como os Emirados Árabes Unidos, o Egito e a Indonésia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mundo Estranho” até tenta chamar a atenção do público para seus cenários exuberantes e ultracoloridos, além de querer empolgar com as cenas de batalhas entre humanos e criaturas inusitadas, mas o espetáculo do filme está mesmo na evolução dos personagens.

A mãe de Ethan, por exemplo, também descobre sua verdadeira vocação durante a viagem quando assume o controle da nave. Searcher, o pai, é levado a confrontar seu passado ao se ver de frente com o futuro desejado pelo filho. O avô, por sua vez, precisa quebrar a sisudez que carregou a vida inteira para compreender a individualidade daqueles que ama. É mais uma das animações da Disney que quer falar com adultos e crianças.

O filme se beneficiaria se dedicasse mais tempo de tela aos personagens, especialmente para Ethan -seu conflito com o pai escala de maneira desproporcional à rapidez com que é resolvido. O ato final também soa apressado.

“Mundo Estranho” está longe da originalidade de “Zootopia”, não tem uma história envolvente como a de “Moana” nem as músicas grudentas de “Encanto”. Mas vale o ingresso. É um desenho infantil nos moldes clássicos da Disney, mas com gays que vivem felizes para sempre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MUNDO ESTRANHO

Onde Nos cinemas a partir desta quinta-feira (24)

Produção EUA, 2022

Direção Don Hall e Qui Nguyen

Avaliação Bom